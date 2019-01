Publié le 23 janvier 2019 par admin

Nouveau point sur l’actualité du jeu de société en Bretagne et un peu ailleurs avec Christophe Coat, président de l’association Troadé. Pour ce mois de février à venir c’est “Kikou le coucou” qui est à l’honneur. Qui pourra aider « Kikou le coucou » à bâtir un nid pour couver ses œufs à l’aide des baguettes ? Mais attention : dès que le nid commence à prendre forme avec seulement quelques branchages, il faut déjà poser un œuf de coucou. Et dans un nid en construction, il n’est pas impossible qu’un œuf dégringole !

Ce n’est qu’avec beaucoup de doigté et un peu de chance que l’on peut poser ses œufs en premier dans le nid et faire couver Kikou le coucou. Kikou le Coucou possède un design qui fait penser à un jeu spécialisé pour les enfants. Mais il n’en est rien. Il fait partie de ces jeux où les adultes auront plaisir à jouer avec leurs enfants… Et comme c’est un jeu d’adresse, les enfants ont vraiment une chance de gagner ! Le jeu a rencontré un beau succès, il a d’ailleurs remporté le prix du jeu Enfants au festival de Cannes en 2017.

Côté événement : Du 8 au 12 février, Christophe vous suggère d’aller au festival « Place aux jeux » de Douarnenez. Il se déroule au Port Musée (ce qui donne l’occasion de faire une visite des locaux), et à la médiathèque. C’est un festival tout public, qui atteint maintenant jusqu’à 3000 visiteurs !

Pour une fois, nous allons mettre à l’honneur un jeu plus classique : le poker. Il y a de nombreux clubs dans notre région, mais si vous êtes du Finistère nord, je vous conseille de rejoindre le Landi Poker Club. L’association existe depuis 2013, et elle comprend une cinquantaine de joueurs. C’est une association très vivante, qui organise de nombreux tournois.