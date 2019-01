Publié le 23 janvier 2019 par admin

2019 commence en beauté avec une nouvelle édition d’123 Run, la “date-découverte” des projets musicaux émergents du Finistère. Découvrez le programme de la soirée avec Florent Gouriou, régisseur du Germoir et focus ensuite sur le groupe Ludd qui sera présent sur la scène du Run ce 26 janvier.

La soirée en détail :

Olor dégage un monde onirique, où rêves et réalités se rejoignent pour faire danser les âmes mélancoliques d’enfants qui n’en sont plus. On y suit les aventures de la voix claire d’Agathe. On la sent voguer sur des océans de plénitudes, offerts par les myriades de sons qui pleuvent des claviers de Simon. Derrière les formes et les couleurs, on décèle une invitation au calme contemplatif.

LUDD naît sous l’impulsion de deux MC, Skald et le 15° singe. Ces deux ciseleurs de mots affûtent leur flow sur des prods du net et produisent leur 1ère mixtape sous le blase « Mass Kritik ». C’est au cours d’une block party qu’il font la rencontre du multi-instrumentiste Yovan Moreau – brillant joueur de flûte et de n’goni – et de Joey Brusquet « Mister Drum Machine ». L’écriture prend forme, un puzzle, un prisme que les sentiments transforment. Dans ce creuset naît l’alliage en fusion, Blues, World, Hip Hop

Night Fuss est un groupe brestois qui mêle rythmes funk et textures psychédéliques à un blues nerveux et syncopé. La voix de Jimmy Costiou, chaude et acérée, délivre des textes grinçants qui pointent du doigt les incohérences de la société à travers le prisme de l’autobiographie.

Toutes les infos sur : http://runarpuns.com/index.php/244-123run19