Publié le 25 janvier 2019 par admin

Amzer est un nouveau magazine mensuel, il est disponible dans toute la presqu’île de Crozon et presque au-delà ! (jusqu’au Faou, Rosnoën et Pont-de-Buis). Une nouvelle revue et un nouveau projet lancé par Violaine Andrieux (rédaction), Charlotte Cany (chargée de la partie commerciale) et Erwan Andrieux (photographe). Le numéro 2 sort très bientôt, c’est l’occasion de découvrir le programme du futur numéro en avant-première.

Magazine gratuit, Amzer est disponible à 7000 exemplaires. La distribution assurée par l’équipe d’Amzer lui permet de rayonner sur le territoire de la communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime. La revue existe grâce à ses annonceurs : les commerçants et artisans permettent chaque mois au journal de paraître.

Côté contenu, c’est un journal dédié au territoire et il y a de quoi faire (c’est pas à Radio Evasion que nous allons vous dire le contraire !) Objectif pour l’équipe : vous emmener à la découverte, connaitre de nouveaux trésors et des secrets, et montrer la presqu’île et les gens qui y vivent. Cela passe aussi par des histoires et de nombreuses rubriques liées à la culture.

Un mensuel (gratuit) à lire et à découvrir !

Plus d’infos sur Amzer (le temps en breton)

https://www.amzer.bzh/