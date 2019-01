Publié le 25 janvier 2019 par admin

Somptueuse rentrée littéraire en ce début d’année 2019, un florilège de romans excellents et des sujets passionnants qui nourrissent des intrigues mitonnées aux petits oignons. Une rentrée grand cru qui vieillira bien dont nous allons explorer quelques titres parmi les plus marquants. Pas forcément des plus gaies, mais des histoires en prise avec le réel, avec l’humain et ses contradictions. Le monde tel qu’il est, la force de la littérature noire réside dans cette confrontation. Ce n’est pas tous les jours facile de regarder la réalité, n’empêche, c’est mieux d’avoir une idée de ce qu’il se passe autour de nous et le talent des auteurs pour nous éclairer sur notre condition humaine.

Au menu : la xénophobie et la montée du nationalisme en Angleterre, des ambitions politiques présidentielles en France, une tragédie corse, un Apache shérif qui se cherche dans l’Utah, la vieillesse ennemie en Espagne et un coin des éditeurs au beurre salé. Du copieux et du bon !

Note triste : une pensée pour Aline Kiner, disparue le 7 janvier dernier, qui nous avait parlé avec passion et talent de son dernier roman, La nuit des béguines (Liana Levi) dans une émission spéciale Histoire en septembre 2017.

Avant de vous laisser écouter l’émission, toute l’équipe de Des Polars et des Notes vous souhaite une merveilleuse année 2019, des lectures inoubliables, des découvertes fantastiques, une santé de fer et tout le toutim !

Bonne écoute !

AU SOMMAIRE CE MOIS-CI :

Livre

Haine pour haine – Eva Dolan – Éditions Liana Levi : retour de Zigic et Ferreira, les deux flics affectés à la brigade des crimes de haine de Peterborough, petite ville anglaise sinistrée par la crise, confrontés au racisme grandissant, à la montée du nationalisme et de la violence tout azimut. Un très très grand polar.

Interviews

Marie Van Moere nous présente son beau polar tragique, Mauvais oeil, paru aux éditions Les Arènes, dans la collection Equinox. Veuve depuis 10 ans, Antonia Mattéi survit dans un petit village de Corse, sous la férule de son père tyrannique. Le retour de l’ex-associé de son mari et le décès d’un de ses fils vont accélérer l’histoire et changer son destin…

Richard Morgiève pour son magnifique dernier roman noir, Le Cherokee, paru aux éditions Joëlle Losfeld. Utah 1954. Nick Corey, Apache abandonné, élevé par des parents blancs et religieux, shérif d’un patelin paumé, sur la piste de l’assassin de son père et de sa mère, crime commis 25 ans plus tôt, est confronté à une bien étrange affaire…

Chroniques

Les romans de Dance Flore : Vieillesse, Alzheimer et aventures voyageuses, politique française, élections présidentielle, corruption et népotisme ce mois-ci au travers de deux excellents romans, tous deux parus aux éditions Actes Sud, Par-delà la pluie de Víctor del Árbol, dans la collection Actes Noirs, et Première dame de Caroline Lunoir.

Le coin des éditeurs : des polars qui fleurent bon l’iode et les algues, Delphine Hamon, directrice des éditions Palémon, dont le siège est à Quimper, nous présente sa maison et les livres qu’elle défend. Des intrigues bretonnes, pour la plupart mais pas que, loin de pouvoir être réduites à leurs aspects folkloriques ou régionales, ne vous y trompez pas ! Ce sont de vrais romans noirs, tels La cage de l’Albatros de Pierre Pouchairet, à qui nous avons emprunté le titre d’Amy Macdonald, dont une partie du scénario se déroule dans les studios de Radio Évasion, ou Autopsie d’un mensonge de Françoise Le Mer.

La zik :

Coldplay : In my Place

Johnny Cash : Goodbye Little Darlin’

Simon & Garfunkel : Bookends

Bill Haley and his Comets : Shake, Rattle and Roll

Amy Macdonald : This Is The Life