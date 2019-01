Publié le 25 janvier 2019 par admin

Au programme de ce dernier week-end de janvier en Finistère : du jazz avec le festival Désordre à Brest, encore du cirque avec Circonova à Quimper, un comptage des oiseaux du jardin partout en Bretagne, des miniatures agricoles à Tourc’h….

Concerts

Le festival Désordre les 25 et 26 janvier 2019 est organisé par Plages magnétiques et c’est donc du jazz sous toutes ses folies et pour tous les âges, avec Nicolas Prost & Stéphane Sordet (saxophones, musiques & mouvements indociles) + Franck Vigroux (musique) & Antoine Schmit (création vidéo), Tubulus, Philippe Ollivier (installation sonore jeune public dès 3 mois), Off.Marie-Laure Caradec (concert chorégraphique qui explore l’univers nocturne), au Mac Orlan

Vendredi 25 janvier 2019

Dusty fingers au café Le Bretagne à Crozon à 19h30

Soirée rock : Üch & Pulverdampf au Spot de Spézet

Samedi 26 janvier 2019

The Story of Reggae Sound System (initiation, platines libres & mix sound system) : Boboss Sound + Grey Mamba + The Great Wuga Wuga au plateau des Capucins à Brest

Carte blanche au Bocal à Musique #3 : Pigeon Kickers + Honey Badger à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas

123 Run : Olor (duo folk) + Ludd (world hip-hop instrumental) + Night Fuss (funk blues) au Run ar Puns de Châteaulin

Her (néo-soul) + 1ère partie à La Carène à Brest

Dimanche 27 janvier 2019

Repas-concert Leucémie Espoir : Gilles Servat + Outside Duo + Dan Ar Braz à l’espace André Angot d’Edern

Erwan Volant Quartet au Novomax à Quimper

Denez Prigent (musiques traditionnelles & actuelles) au Triskell de Pont-l’Abbé

Spectacles et animations

Dans le cadre du festival Circonova du théâtre de Cornouaille, les artistes et régisseurs du spectacle Monstro ouvrent les portes de leurs répétitions pour présenter un extrait de leur spectacle de cirque qui fait dialoguer musique et acrobaties sur mâts chinois, le 26 janvier 2019.

À l’issue d’un travail en complicité avec le collectif Sous le manteau, auteur du spectacle Monstro, les élèves de perfectionnement de l’école de cirque Balles à fond présenteront un spectacle à l’atelier du théâtre de Cornouaille à Quimper.

Ça swingue au musée des beaux-arts de Quimper dimanche 27 janvier 2019 avec la Swing factory dont les danseurs de Charleston vont initier le public à cette danse sous l’ œil malicieux des photographies de Robert Doisneau (en expo temporaire) et accompagnés par quatre musiciens du groupe Good time jazz.

Tiondeposicom, c’est le titre du spectacle de danse que présente Très tôt théâtre au Terrain blanc à Quimper dimanche 27 janvier 2019, pour les enfants dès 5 ans.

Le collège et le lycée de Saint-Louis de Châteaulin organisent leur Kig ha farz dimanche 27 janvier 2019 pour financer les actions pédagogiques.

Le 27 janvier 2019, c’est la 5e édition de l’exposition de miniatures agricoles à la salle polyvalente de Tourc’h. Cette année, venez découvrir également des légos, voitures, bateaux.. Parmi les animations : baptêmes de tracteurs, atelier de fabrication, exposition de voitures anciennes..

Débats, conférences et projections

Tout un week-end de réflexion sur le salariat, son état et son avenir au patronnage laïc Guérin à Brest avec vendredi 25 janvier 2019 à 20h30, une conférence gesticulée “Je veux décider du travail jusqu’à ma mort” de Bernard Friot. Les 26 et 27 janvier 2019 de 9 h 30 à 17 h 30 une formation gratuite sur Le salaire à vie, c’est quoi cette histoire ? La formation alternera des temps de conférences, des temps d’ateliers et des temps de débats. Pour s’inscrire et pour toutes questions : contact-29@reseau-salariat.info ou au 06 18 61 09 25 (Catherine).

Projection « Les femmes et la mer » à la médiathèque Alain Gérard de Quimper avec une sélection de films témoignant de l’implication des femmes dans le secteur maritime, le 26 janvier 2019

Ti ar sonj présente La terre et le temps, film documentaire de Mathilde Mignon (2017/54 mn) le 27 janvier 2019 à l’espace Ty Lokorn de Locronan. Sylvie et Yvonnig, Christian, Etienne, Denis et Yvonne, tous agriculteurs du bassin rennais. Autour d’eux des lotissements sortent de terre, le métro s’approche. La ville avance et les terres agricoles, elles, s’amenuisent.

Sorties et actions nature

Un peu de science participative avec Bretagne vivante qui vous invite à compter les oiseaux de votre jardin pendant une heure le 26 ou 27 janvier 2019 en suivant le protocole indiqué sur le site internet de l’association.

Samedi 26 janvier 2019 au domaine de Menez Meur à Hanvec, un atelier est organisé pour apprendre à différencier quelques oiseaux du jardin et participer au comptage, de 14 h 30 à 16 h. Sur inscription.