Publié le 29 janvier 2019

Le Cecos, centre d’étude et de conservation des oeufs et du sperme humain s’est installé depuis novembre 2016 au CHU de Brest à l’hôpital Morvan. Le Dr Drapier, biologiste et le Dr Bouet, gynécologue au sein du Cecos nous expliquent la démarche du don et l’aide médicale à la procréation au sein du centre.

Une meilleure visibilité pour les dons de spermatozoïdes et d’ovocytes

L’implantation du Cecos à Brest s’est faite pour améliorer la visibilité et l’accès aux dons de sperme et d’ovocytes dans la région. Celle-ci s’est d’abord faite avec le don de spermatozoïdes en novembre 2016 et ensuite avec le don d’ovocytes depuis septembre 2018. Le Cecos permet d’accueillir les donneurs et donneuses d’ovocytes et de spermatozoïdes ainsi que les couples en attente d’un don.

Un accompagnement des donneurs

Le centre organise un suivi médical des donneurs et donneuses tout au long de la démarche, ils sont ainsi accompagnés d’une équipe composée de biologistes, gynécologues, généticiens et psychologues. Le don se fait sur la base du volontariat, gratuitement et anonymement. Le profil des donneurs et donneuses doit également remplir quelques conditions, ils doivent être majeurs, en bonne santé et âgés de moins de 45 ans pour les hommes et de moins de 37 ans pour les femmes. Le don peut également se faire sans avoir eu d’enfant auparavant.

L’aide médicale à la procréation

Le Cecos, c’est aussi l’aide médicale à la procréation, donc l’accompagnement des couples en attente d’un don dans leur parcours de procréation. Grâce aux dons recueillis l’équipe médicale s’occupe de mettre en place un protocole de fécondation pour aboutir à une grossesse par fécondation in vitro ou par insémination avec donneur.

Pour le moment il est trop tôt pour connaître les résultats liés au don d’ovocytes mais depuis l’installation du Cecos à Brest, quelques naissances ont déjà eu lieu grâce au don de sperme.