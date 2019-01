Publié le 30 janvier 2019 par admin

Rappel des épisodes précédents : Quel point commun entre la presqu’île de Crozon Aulne maritime, le massif de Chartreuse, les Deux-Sèvres et les Ardennes ? Ce sont 4 territoires où deux sociologues ont mené une enquête auprès des jeunes filles de 15 à 25 ans. Que font les filles en milieu rural, de l’adolescence à l’âge adulte ? Comment construisent-elles leurs réseaux amicaux, leur projet professionnel ? Quels sont leurs loisirs et autres pratiques ? Quels lieux fréquentent-elles ? Autant de questions qui traversent l’enquête “Les filles du coin” menée par l‘INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire). C’était en juin 2018 !

Et maintenant ? On se rapproche des premiers résultats de cette enquête et une très belle initiative est née de cette étude : une pièce de théâtre. Construite par le collectif presqu’îlien N’Ouzon Ket, en lien avec le centre social Ulamir de Crozon, la communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime et la CAF du Finistère, cette pièce se montre au public le vendredi 1er février à 18h30 au cinéma le Rex à Crozon et le samedi 2 février à 14h à la médiathèque de Pont-de-Buis-lès Quimerc’h. Un spectacle gratuit et ouvert à tous qui a le mérite de partager différents témoignages de filles vivant en presqu’île.

Chahinez Hammadi et Malik Slimane, comédiens et membres du collectif N’ouzon Ket nous explique le contenu de cette pièce.

Le site du collectif N’ouzon Ket

https://nouzonket.wordpress.com/