Ce samedi 26 Janvier , Radio évasion avec Sancho et Fred a déplacé son studio le temps d’une émission d’une heure en direct pour présenter ce festival avec une riche programmation durant près de 15 jours entre les cinéma de Crozon et Camaret , et nous avons eu le plaisir de rencontrer Jean-Luc chevé , le réalisateur du film de la soirée d’ouverture “Au Nicaragua, on m’appelle Chepito”

voici le podcast de l’émission

Au Nicaragua, on m’appelle Chepito – Un film réalisé par : Jean-Luc Chevé



Film documentaire de 100 minutes

Réalisation Jean Luc Chevé Images Blaise Grenier et Florence Mary

Candela production Rennes et Cinélia

Thématiques – Solidarité internationale, Seconde vie pour des outils usagés, petite agriculture, environnement, révolution sandiniste.

Roadmovie au Nicaragua.

Un simple outil agricole, un semoir maraîcher nous lie à une histoire humanitaire au Nicaragua.

L’ouragan Mitch a ravagé le Nicaragua. Jean Luc offre un semoir maraîcher à l’association Echanges et Solidarité 44, qui soutient depuis 1989 les petits paysans du Nicaragua. Il rencontre Joseph Chevalier, alias Chepito, agriculteur retraité, co-fondateur d’ES 44.

Jean Luc accompagne Chepito au Nicaragua, son 11è voyage. Par touches, ressurgissent certains faits de la révolution sandiniste qui avait défrayé les chroniques entre 1979/90. Les campesinos nous invitent à suivre leurs engagements solidaires pour le combat de la terre et le combat de la vie.

« Au Nicaragua, on m’appelle Chepito »-JeanLuc Chevé-Images Blaise Genier et Florence Mary-Candela prod -Bande annonce Cinéma from Chevé – Au Nicaragua – Chepito on Vimeo.