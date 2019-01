Publié le 30 janvier 2019 par Animateur

Un frigo solidaire dans le quartier de Recouvrance à Brest. Un dispositif citoyen qui lutte contre le gaspillage et qui encourage la solidarité locale.

Une initiative citoyenne nationale

Les frigos solidaires c’est une association créée par Dounia Mebtoul, restauratrice parisienne, en 2017. Le projet consiste à mettre sur la terrasse d’un commerce un réfrigérateur en libre-service, celui-ci peut être rempli par tous et met gratuitement à disposition cette nourriture pour les personnes qui en ont besoin. Le principe permet de réduire le gaspillage et d’encourager la solidarité envers les personnes qui sont dans le besoin.Cette initiative citoyenne est encouragée dans toute la France par l’association qui communique avec les personnes et les commerçants souhaitant installer un frigo solidaire dans leur ville.

Un frigo solidaire à Brest

À Brest, un projet de frigo solidaire a vu le jour en 2018, à l’initiative de Billie Trillot, étudiante et Maï-Line Santens, propriétaire du salon de thé, le Refuge Royal situé dans le quartier de Recouvrance. Le projet a pris forme en novembre 2018, lors de l’installation du frigo sur la terrasse du Refuge Royal, il a été financé grâce à une campagne de crowdfunding. Depuis, le frigo rencontre un véritable succès dans ce quartier où la solidarité est la bienvenue.

Un dispositif anti-gaspillage et de solidarité sociale

Le frigo est sorti par Maï-Line Santens lors des horaires d’ouverture du Refuge Royal, soit tous les jours, de 10h à 19h, sauf le mardi. Cette zone de dons alimentaires est quotidiennement remplie par les personnes qui le souhaitent, de denrées qu’elles possèdent en surplus ou achetées spécialement pour le frigo. Un dépôt d’invendus est également possible. Y sont acceptés: les végétaux, les produits secs, les produits sans date de péremption ou avec une DLC (date limite de consommation) non dépassée ou encore avec une DLUO (date limite d’utilisation optimale), même raisonnablement dépassée.

