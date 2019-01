Publié le 31 janvier 2019 par Animateur

La mairie du Relecq-Kerhuon vous invite en février à Thermos, festival hiveractif. Le festival propose pendant 10 jours de rassembler les gens au coeur de l’hiver dans un nouveau lieu conçu en collaboration avec le collectif Ballast et situé rue Jean Zay au Relecq-Kerhuon.

Un nouveau festival

Nouvelle formule qui remplace le Chapiteau d’hiver proposé depuis une dizaine d’année par le Relecq-Kerhuon, le festival Thermos est l’occasion d’innover. Du 14 au 24 février, une douzaine de rendez-vous artistiques et conviviaux vont être proposés.

De multiples propositions

Des spectacles et concerts décalés pour petits et grands sont programmés durant la semaine et les week-ends du festival, on y retrouvera notamment le spectacle Chansons Robot élaboré par le studio Fantôme, Yadewatts de la compagne Rosie Volt ou encore Kazu et les hommes volants, spectacle de marionnettes présenté par la compagnie Singe Diesel. Et bien d’autres encore à retrouver sur la page Culture LRK. Une carte blanche est également donnée au collectif Ballast qui s’est occupé de la scénographie de Thermos, le mercredi 20 février autour d’une soirée à l’ambiance tropicale assurée.

Des week-ends gratuits

Le festival Thermos sera gratuit le week-end du 15, 16 et 17 février où aura lieu le temp-fort du festival autour d’une raclette party géante et d’une journée tournée vers la culture des pays nordiques. Ainsi que la journée du dimanche 24 février qui sera consacrée aux Super-héros du dimanche avec un goûter, une séance de courts-métrages et un atelier sérigraphique.

Au sein de Thermos vous pourrez retrouver un bar revisité qui proposera une restauration de plats salés et sucrés cuisinés sur place. La réservation des places de spectacles est conseillée et à faire auprès de la mairie du Relecq-Kerhuon à l’adresse mail : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr