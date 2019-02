Publié le 01 février 2019 par admin

Le festival de la radio et de l’écoute Longueur d’ondes bat son plein à Brest et Radio Évasion y est invitée pour une “causerie” avec Canal B ce vendredi 1er février 2019 à 16h30 au Quartz. Un autre festival moins sonore, a commencé à Brest c’est Pluie d’images qui déploie l’art de la photo dans la cité du Ponant jusqu’en mars, et bien d’autres rendez-vous encore…

Festivals en Finistère

C’est de saison à Brest : le festival Pluie d’images ; il s’agit de photographie avec plusieurs artistes photographes et plusieurs lieux d’exposition jusqu’au 1er mars 2019 ; réécoutez l’un des photographes invités de cette édition, Pod, dans l’Instant C de Patrice Salaün.

Et ce qui fait plus de bruit que la photo, c’est le festival Longueur d’ondes de la radio et de l’écoute, également à Brest, en particulier au Quartz où Radio Évasion dresse elle-même son portrait croisé en compagnie de Canal B ce vendredi 1er février 2019 à 16h30. Retrouvez le Lem consacré au festival pour en savoir davantage sur ce festival qui dure jusqu’au 3 février 2019 avec la crème des créateurs sonores, producteurs de podcasts, animateurs, journalistes, documentaristes radio, ingénieurs du son…

Et à Quimper, Circonova n’a pas dit son dernier mot. Les spectacles de nouveau cirque et d’arts de la piste c’est jusqu’au 7 février 2019.

Un nouveau festival HHH – l’Humour l’Hiver à la Halle a lieu le dimanche 3 février 2019 à la Halle Raphalen à Plonéour-lanvern. 3 compagnies burlesques sont invitées de 15 h à 19h : les Repris de justesse ( fanfare burlesque), le Ty Box Impro ou le Ty catch Impro investira un vrai ring de boxe, puis pour terminer la Cie Fracasse de 12 et leur spectacle « HOP ! » à déjà fait rire des milliers de personnes dans différents festival.

Concerts et spectacles divers

1er février 2019

Ibeyi (pop, musique du monde, électro) + Yorina (1ère partie) à La Carène de Brest

Erwan Keravec, les cris de Paris (pop baroque trad électro..) au Quartz à Brest

2 février 2019

Fidel Fourneyron (jazz) au théâtre de Cornouaille à Quimper

Au Café Chantier de Saint-Eloy : Kaouenn & Marée proposeront clown et contes .. Petites et grandes oreilles, ouvrez grand les yeux !

Le Prince Miiaou (synth pop) + I.A (electro pop) au Novomax à Quimper

Baloji (musique afro-américaine, rap electro…) + Don Gabo au Run ar Puns de Châteaulin

3 février 2019

Eric Seva (body & blues) à l’Arthémuse de Briec

Débats et conférences

À Saint-Eloy, une table ronde proposée par le collectif local “Nous voulons des coquelicots” qui vise l’arrêt total des pesticides dans l’agriculture a lieu à 19 h ce vendredi 1er février 2019 à la salle municipale. Elle rassemble des agriculteurs(trices) aux activités diverses (céréales, maraichage, élevage) qui échangeront avec le public sur leurs pratiques, en agriculture conventionnelle ou biologique avec pour tous une volonté de réduire les pesticides sur leurs exploitations. Vous pouvez d’abord participer dès 18h30 au rassemblement coquelicots devant la mairie de Saint-Eloy.

Le 5ème festival des libertés et des droits humains propose des projections de films documentaires ou fictions suivis de débats, dans les cinémas de Crozon et Camaret-sur-Mer jusqu’au 7 février 2019, avec la Ligue des droits de l’Homme.

Après le projet/étude « Les filles du coin » initié sur le territoire Presqu’île-Aulne en 2018, un groupe de jeune s’est constitué autour d’une professionnelle du théâtre pour mettre en scène et en mots les histoires/vécus des jeunes femmes rencontrées au cours de l’étude. La troupe se produira le vendredi 1er février 2019 à Crozon au cinéma Le REX à 18h30 et le samedi 2 février 2019 à la médiathèque de Pont de Buis à 14h.

Samedi 2 février 2019 à 16 h, salle Ti-Kreiz à Croas Spern (Ergué-Gabéric), l’association Arkae invite, pour sa première conférence annuelle, Patrick Kernevez, Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de Bretagne Occidentale de Quimper et auteur du livre Les fortifications médiévales du Finistère, prospection thématique qui a permis de recenser en 1997, dans le Finistère, 438 ouvrages dont près de deux cents mottes féodales. Patrick Kernevez présentera les mottes féodales du Finistère et notamment celles d’Ergué-Gabéric et d’Elliant. Entrée libre.

Sports

L’Open de tennis Quimper Bretagne Occidentale continue jusqu’au 7 février 2019 avec compétition des joueurs internationaux masculins et animations et festivités au Parc des expositions de Penvillers.

Expositions

A la bibliothèque de Châteaulin, le 2 février 2019, s’ouvre l’exposition L’encyclopédie des migrants un projet artistique qui réunit 400 témoignages de personnes migrantes, présentés sous forme de lettres manuscrites jusqu’au 28 février 2019.

A suivre toujours : Mitchell/Riopelle à Landerneau, Doisneau l’œil malicieux à Quimper, Bois Brésil à Brest…

Divers

Le 2 février 2019, c’est la soirée crêpes de l’APEAL de Dinéault

