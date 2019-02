Publié le 02 février 2019 par admin

un créateur sonore, musicien certes mais pas seulement …

John Merrick, c’est le nom que s’est donné cet artiste de L’Hôpital-Camfrout dont le parcours créatif voyage du Finistère à l’Inde en passant par l’Amérique Latine, mais aussi de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Il « bricole et traficote » comme il dit …de la musique mais aussi des bandes-sons de film, et des vidéos.

Merrick, John Merrick,, Mrrk a choisi son pseudonyme en hommage au personnage qui a inspiré Elephant man, mais aussi au premier groupe de Dominique A dont il apprécie la musique. Il a d’abord beaucoup écouté : du rock, de l’électro, de la trip-hop, de Pink Floyd à Massive Attack en passant par les Têtes Raides… puis il est passé à la composition, à l’exploration du son et aux instruments, guitare et multiples claviers. Musicien autodidacte et solitaire, il quitte deux mois par an L’Hôpital-Camfrout et part en quête de lui-même, en Amérique latine ou en Inde où il retourne régulièrement.

L’expression sonore comme un cheminement personnel

Ses compositions sonores sont traversées de ses voyages mais aussi de ses interrogations et de ses angoisses : physique quantique, luttes sociales, avenir de l’humanité face à l’arme atomique, avenir de la planète… Sa musique est comme un cri d’alarme, sans autres paroles que les discours célèbres de personnalités qui ont marqué l’histoire politique et sociale. Sa création sonore est un parcours de vie, tantôt mystique, parfois en colère, ou plus légère, toujours expressive.

Pas de création sonore ou presque sans image pour cet artiste complet qui réalise aussi des vidéos. Il travaille par ailleurs sur un ciné-concert du film Le bonheur d’Alexander Medvedkine.

Extraits des compositions de John Merrick diffusées dans l’émission (+ captations sonores des rues de Dehli et des bords du Gange à Varanasi)

We arrived during cold days

Ce ne sera pas perdu pour tout le monde

Le bonheur piste n° 1 la femme cheval

piste n° 1 Les mécaniques élémentaires #30

