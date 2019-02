Publié le 08 février 2019 par admin

Concerts et festivals

8 février 2019

Dans le cadre du festival Astropolis l’hiver :

Factory avec Couverture de Survie + Tell + Vincent Malassis dans le cadre du festival Astropolis d’hiver à La Passerelle, centre d’art contemporain de Brest

Bunker Palace #1 : Anna + Luke Vibert + Overmono + Miley Serious + Shxcxchcxsh + Varg+ Djrum (techno) à La Carène à Brest

Pillage Sonore #3 : Subway Shamans (Mr Gasmak & Epidemie) Be-live + Yann Ick (original one) + Nökta + Tof au Vauban à Brest

9 février 2019

Dans le cadre du festival Astropolis l’hiver :

La Passerelle : 16 Pineapples + Omma + Waving Hands – 16h00 à 21h30

Le Vauban : Astroboum x District Sampling (réservée aux – de 12 ans accompagnés d’un parent) – 16h00 à 17h30

Bunker Palace #2 : Kenny Dope + Deena Abdelwahed + Session Victim + Dj Seinfeld + Abstrack Soundsystem + Sonic Crew à La Carène à Brest

Astroclub : Dj Psychiatre + Low Jack + Madben + Sharplines + The Mensur à La Suite à Brest

Sônge (electro pop) + Sax Machine (hip-hop jazz funk) au Novomax à Quimper

10 février 2019

Dans le cadre du festival Astropolis l’hiver :

Mourir à Brest : Arabica + Bicolore + Eye + Traumstadt + Subtil dj + Tom Von Bed + Benny E au Tout du monde

14 février 2019

Youp’ La Boum (un joli voyage musical, de drôles d’histoires, des instruments farfelus, dès 3 ans) à la médiathèque Youenn Gwernig de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

Du 14 au 24 février 2019, retrouvez les multiples animations et concerts du festival Thermos au Relecq-Kerhuon.

15 février 2019

Delgrès (blues caribéen) + Free Wheelin (1ère partie) au Vauban à Brest

Line Bellard & Invités avec Grégory Dargent, Dider Kowarsky & Titi Robin à l’espace Glenmor à Carhaix

Spectacles

Du théâtre ce week-end avec le collectif d’artistes N’ouzon ket en presqu’île de Crozon qui vous propose de voir ou revoir une de ses dernières créations et le sujet en est justement le théâtre, la solitude du comédien juste après le spectacle Sorti(e) de scène écrit et joué par Malik Slimane. Le 8 février 2019 à 20h32, le 9 février 2019 à 20h32 et le 10 février 2019 à 15h37 au “Petit Théâtre” de Lanvéoc (salle polyvalente sous l’école). La réservation est recommandée car la jauge est réduite collectif.nouzonket@gmail.com ou 07 68 66 32 30 ou via le site dédié : www.moisortiedescene.wordpress.com

Spectacle de magie avec le magicien Stéfane Laurens le 10 février 2019 de 15h à 17h à la salle de la Roche du feu à Gouézec. Tarif : 10 euros adultes / 8 euros enfants de 4 à 12 ans – Gratuit pour les moins de 4 ans. Les réservations sont possibles au 0678787190.

L’Institut Confucius de Bretagne organise avec la médiathèque des Capucins le spectacle « Tao, pêcheur de lune ». Inspiré de traditions et de légendes chinoises, ce spectacle évoque à travers la tendre histoire de Tao et de son grand-père l’attachement sentimental que les Chinois ont pour la lune, mercredi 13 février 2019 à 15h30 à l’auditorium des Capucins. Entrée gratuite sur inscription à partir de 4 ans, places limitées : 02.98.00.87.41

Autres animations

Première édition des Jeux en fête pour toutes et tous, et pour tous les âges dimanche 10 février 2019 à la Maison du temps libre de Crozon de 10h 18h30.

Débats et conférences

Le parc naturel régional d’Armorique continue à vous proposer des moments d’échange et de discussion sur votre vie dans le parc et votre vision de son avenir ; la prochaine rencontre c’est samedi 9 février 2019 à 10h30 à Saint-Cadou au Hangar associatif Kadhangar.

Le parc vous propose aussi samedi 9 février 2019, un atelier conférence sur la bonne façon de piéger les frelons asiatiques véritable fléaux qui s’en prennent notamment aux abeilles ; en présence d’un apiculteur qui a remporté le concours Lépine 2018 pour son piège spécifique à frelons asiatiques. Gratuit au siège du parc au Faou de 14 à 16h.

Le 13 février 2019 au Run ar Puns de Châteaulin, “ça roule?!” : une conférence gesticulée qui traite des discriminations que l’on subit quand on est “en situation de handicap”.

Expositions

La bibliothèque Perrine de Grissac à Châteaulin propose une exposition artistique, historique et politique : L’encyclopédie des migrants qui réunit 400 témoignages de personnes migrantes, présentés sous forme de lettres manuscrites. Chaque témoin a été invité à répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce que l’éloignement produit sur l’individu ? Comment les repères sont-ils bousculés par l’acte d’abandon du pays d’origine ? Depuis 2015, huit villes toutes situées à l’ouest de l’Europe, ont participé à ce projet : Brest, Rennes, Nantes, Gijon, Porto, Cadix et Gibraltar. Chacune des villes est dépositaire d’un exemplaire papier (les volumes exposés à la bibliothèque de Châteaulin proviennent de Brest. À découvrir jusqu’ au 28 février 2019. Pour compléter cette exposition, un film et une conférence seront donné le mardi 19 février à 18 h.

Le festival Pluie d’images à Brest présente les photographies de plusieurs artistes photographes dans différents lieux de la ville jusqu’au 1er mars 2019. En outre, de nombreux photographes locaux, professionnels et amateurs sont invités à présenter leurs clichés à Brest et dans les communes voisines ; réécoutez l’un des photographes invités de cette édition, Pod, dans l’Instant C de Patrice Salaün.

À suivre également : Mitchell/Riopelle à Landerneau, Doisneau l’œil malicieux à Quimper, Bois Brésil à Brest…

D’autres idées à piocher chez Recréatiloups pour les sortie en famille, dans l’agenda culturel du Conseil départemental du Finistère ou chez Tyzicos pour les concerts en Bretagne.