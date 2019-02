Publié le 08 février 2019 par admin

Et si on fêtait une deuxième fois la nouvelle année ? Avec le bon prétexte de fêter la nouvelle année chinoise ! C’est la proposition de l’Institut Confucius de Bretagne et son antenne brestoise qui propose de nombreuses activités et des découvertes de la culture chinoise. Ji Li, coordinatrice de l’antenne et brestoise et Julien Creff, assistant pédagogique nous présentent les différents événements du week-end. Au programme tout d’abord de la musique avec le concert « Mélodies du printemps » : il est question de musique traditionnelle, ça se passe le dimanche 10 février à 17 h à la salle Saint-Louis à Brest, un événement gratuit avec le Conservatoire central de musique de Chine et le Conservatoire du Sichuan. A suivre du côté de l’auditorium des capuçins, il y aura un spectacle de marionnettes, mercredi 13 février à 15 h 30 à l’auditorium des Capucins : Inspiré de traditions et de légendes chinoises, il raconte l’attachement que les Chinois ont pour la lune. Et pour les petits : « Découvrir la langue et la danse chinoise », au magasin Les Enfants de Dialogues, samedi 9 février.

L’institut Confucius c’est une structure culturel qui a pour objectif de promouvoir la langue et la culture chinoise. Répartis dans le monde entier, ils dispensent des cours de chinois et participent à la diffusion de la culture chinoise. Découvrez cette structure en écoutant LEM

Plus d’informations

Concert ” Mélodies du printemps ” – Dimanche 10 février 2019

http://www.confucius-bretagne.org/finistere/brest-activites-culturelles.html

Découvrez l’institut – http://www.confucius-bretagne.org/accueil.html