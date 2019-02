Vendredi 8 février 2019 au « Bistrot des Copains » Sancho et ses complices, Seba et Alain, recevaient en direct Eric Pellerin pour la présentation du 4ième festival « les Originales » à Morlaix.

-Du Jeudi 23 Mai au samrdi 1er Juin 2019.

Un rendez vous annuel que depuis la première édition, les deux parties ( Radio Evasion et Les Organisateurs du Festival ) ne manqueraient sous aucun prétexte.

Absente dans le studio la Présidente le l’association Marie Pellerin était à l’écoute sur son ordinateur à Morlaix.

Eric Pellerin a présenté le programme de cette 4ième Edition et sa philosophie depuis le 1er Festival en 2016.

« Le Pays de Morlaix est terre de poètes mais aussi d’auteurs-compositeurs, qui ont trouvé leur inspiration autour de cette baie. Il n’existait pas en 2016 de lieux destinés à la chanson .C’est pourquoi, nous avons souhaité organiser un événement pour que cette expression artistique retrouver toute sa place dans le Pays de Morlaix.

Les Originales est un festival destiné à faire découvrir et partager au plus grand nombre la diversité de la chanson à texte – d’auteur – poétique – qui a des choses à dire… comme on voudra. Au-delà de la simple programmation de concerts,

Les Originales s’inscrit dans la durée, dans la rencontre des générations, positionne cet événement sur tout un territoire et propose des actons culturelles et artistiques autour de la parole. »

Malgré les difficultés de toutes sortes « Les Originales », plus particulièrement grâce aux bénévoles de l’Association et a la confiance de partenaires locaux, s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui et espère bien perdurer.

« Pour cette quatrième édition, qui s’ouvrira au Grand Théâtre de Morlaix avec le spectacle de sa Marraine Amélie-les-Crayons, le festival mélange les voix, les langues ; les univers, les origines toujours avec le souci de défendre et d’illustrer le meilleur de la chanson francophone. Des concerts pour chanter, rire, danser, s’émouvoir, s’étonner…

15 rencontres à vivre à Morlaix….

Pour plus de précisions ci dessous

Festival Les Originales

8, rue Anatole France – 29600 Morlaix

06 45 22 09 92 festival.lesoriginales@gmail.com