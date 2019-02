La cantine à l’alimentation bio et locale de Rosnoën

À Rosnoën, les enfants de l’école mangent bio et local. Un souhait que la mairie a concrétisé en 2017.

Une cantine en régie

C’est en 2017 que la mairie de Rosnoën à mis en place dans son restaurant scolaire une alimentation issue de l’agriculture biologique et locale. La démarche initiée par l’équipe municipale, a notamment été portée par Rolande Bizec, premier adjoint au maire chargé de la jeunesse et de la mise en place de cette cantine. La démarche a nécessitée l’installation d’une cantine en régie où la cuisine est élaborée sur place, celle-ci étant auparavant fournit par un prestataire extérieur. L’objectif étant de répondre à l’insatisfaction des parents et des enfants concernant les repas fournis et de proposer aux élèves de la commune une alimentation variée et élaborée avec des produits de saison. Ceux-ci permettant de proposer des repas de bonne qualité tant au niveau gustatif que nutritionnel.

Une alimentation bio et locale

La mise en place de la cantine bio et locale s’inscrit dans une démarche éco-responsable et anti-gaspillage tout en tenant à ce que le prix des repas ne subissent pas d’augmentation. Cette réussite est dûe à la livraison de produits de saison et de qualité ne subissant pas de perte à la cuisson. Mais également en associant dans chaque repas des céréales et des légumineuses qui permettent de diminuer l’apport de protéines animales dans les plats. À ce jour, le cuisinier, Grégory Gratius, propose chaque semaine un menu varié et presque 100% bio, qu’il élabore selon les produits que les producteurs locaux peuvent lui fournir.

Une mise en place avec des partenaires

Pour lancer ce projet, la mairie de Rosnoën a bénéficiée de l’appui de plusieurs organismes locaux tel que BRUDED, la Maison de la Bio à Daoulas, AGORES et le conseil départemental du Finistère avec la plateforme AGRILOCAL. Ce réseau a permis à la municipalité d’être mise en contact avec des collectivités ayant déjà fait cette démarche et avec des producteurs locaux.