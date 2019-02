Youenn Daniel de Addes nous conte une histoire au micro de L’instant C

C’est cette semaine la 69e de L’instant C avec Youenn Daniel de Addes (Association d’aide, de développement et de culture de Botmeur). Youenn le conteur nous propose un conte en direct, en plus d’évoquer Botmeur et les Monts d’Arrée, ainsi que le programme de Addes.

Dans le Coin lecture place au groupe Band of Bitches, qui sort son premier single et sera à l’Espace Leo-Ferré à Brest, samedi prochain.

Programmation musicale : Ray Lamontagne ” In my own way ” (choix de l’invité), Genesis ” Abacab “, Band of bitches ” Je ne suis pas une poule pondeuse “.

Bise à l’oeil