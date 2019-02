les chemins de la liberté

“L’école et ses filles, sur les chemins de l’égalité?”

Question centrale de l’exposition qui se tiendra au musée de l’école rurale du 26 mai au 3 novembre 2019.

https://radioevasion.fr/audio/2019-02-10-retourpourlefutur_site.mp3

En 2019, la question de la mixité à l’école est-elle une affaire réglée une fois pour toute? Cette question refait surface de temps en temps a tel point qu’en 2008 le parlement avait fait voté une loi autorisant la séparation des filles et des garçons à l’école.

Dans Retour pour le futur je vous propose d’évoquer quelques questions autour de la relation fille et école dans le cadre scolaire. Nous évoquons ces questions à travers le vécu et les souvenirs des résidentes de l’établissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes Prat an aod au Faou.

Cette émission anticipe l’exposition que proposera le musée de l’école Rurale de Tregarvan à partir du 26 mai prochain : “L’école et ses filles, sur les chemins de l’égalité”.