L’instant C se prépare pour Penn ar BD

L’instant C pour la 70e donne la part belle au salon Penn Ar BD qui se déroulera à Quimper le dimanche 3 mars, au Parc des expositions de Penvillers à Quimper. Mais aussi à la locomotive de ce rendez-vous, l’exposition ” Pirates ” du collectif Casier(s), à découvrir jusqu’au vendredi 1er mars, à l’hôtel de ville de Quimper.

Invités en studio les dessinateurs Gwendal Lemercier et Grapho et au phoner Bernard Crenn, l’une des chevilles ouvrières du salon.

Programmation musicale : The Dead South ” In hell i’ll be in good company “, Otaba E ” Mpo Nbaha groove “, Yazoo ” Don’t go ” et pour illustrer Les Bonnes nouvelles de Hugo G ” Notaire à décharge ” A Girl Called Eddy ” The long goodbye “.

Bise à l’oeil