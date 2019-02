Découvrez la Crêperie la frégate et son patron Christophe Beuriot. Un vrai monument du Faou !

La Frégate : une crêperie labellisée

En 2004, Christophe et Sylvie Beuriot rachètent la crêperie La Frégate au Faou après avoir travaillé pendant plusieurs années en Suisse. Selon leur souhait La Frégate allie la crêperie traditionnelle à la cuisine sur crêpe, les crêpes sont plus élaborées et demandent de la préparation en amont. Ayant les labels Maître Restaurateur et Crêperies gourmandes, il est important pour Christophe Beuriot et son épouse de travailler avec des produits locaux de saison, bio ou labellisés pour proposer une cuisine de qualité à ses clients.

Un travail d’exigence

Crêpier exigeant, il est toujours à la recherche de nouvelles recettes “fait-maison” à proposer à ses clients dont il tient à être proche. Proposant des spécialités à chaque saison, il apporte une attention particulière à la préparation et à la qualité de ses crêpes, ce qui justifie son souhait de ne pas augmenter son nombre de couverts par service et le temps qu’il accorde à la confection de chaque crêpe.

Le meilleur crêpier de Bretagne

Son travail a part ailleurs, été plusieurs fois récompensé, en remportant à trois reprises le concours de meilleur crêpier de Bretagne. L’évaluation se fait sur la préparation de deux crêpes au blé noir et de deux crêpes au froment selon un panier de produits qui est révélé un mois à l’avance aux candidats pour préparer les recettes. Ce palmarès a permis à Christophe Beuriot d’être médiatisé à plusieurs reprises.