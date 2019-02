Des Polars et des Notes #54 : Le ver était dans le fruit…

Les débuts chaotiques de la cinquième république, les coups tordus des anciens collabos ayant intégré les plus hautes autorités du pays d’un côté, un retour aux sources pour une jeune femme parisienne sur les plateaux de l’Aveyron de l’autre. A priori, rien ne rapproche ces deux histoires, et pourtant ! Lorsqu’on examine ce qu’il se passait en 1959, peu après la naissance de notre constitution, et les dérives dénoncées encore aujourd’hui, on ne peut que se dire que le ver était dans le fruit dès la conception.

Idem pour le parcours de Brune, revenant, à l’occasion du décès de sa grand-mère, sur les plateaux de l’Aveyron d’où elle est originaire et ayant le plus grand mal à les quitter. Sa vie à Paris, son éducation, tout en elle l’avait préparée, à son insu, à s’intégrer dans cette nature sauvage dont elle va découvrir des facettes inattendues.

Deux anniversaires à souhaiter avec Viviane Hamy, l”invitée du Coin des éditeurs, plus un magnifique livre, difficilement étiquetable, un OVNI de ce début d’année.

Bonne écoute !

AU SOMMAIRE CE MOIS-CI :

Livre

L’EMPREINTE – Alexandria Marzano-Lesnevich – Sonatine Éditions : Étudiante en droit à Harvard, Alexandria Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à la peine de mort. Jusqu’au jour où son chemin croise celui d’un tueur emprisonné en Louisiane, Rick Langley, dont la confession l’épouvante et ébranle toutes ses convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute : cet homme doit être exécuté… Un chef d’oeuvre, à découvrir absolument. Ce livre n’est ni une autobiographie, ni un roman, ni un thriller mais il est tout cela à la fois et bien plus encore !

Interviews

Thomas Cantaloube pour son formidable polar très politique, REQUIEM POUR UNE RÉPUBLIQUE, paru aux éditions Gallimard, dans la collection Série Noire. 1959, la guerre d’Algérie, le tout début glauque de la cinquième république et un sale coup tordu initié par les plus hautes autorités policières de la capitale. Les lumières du passé éclairent bien toujours le présent.

Vanessa Bamberger nous parle d’Aubrac, de femmes et de racines, dans ALTO BRACO, publié aux éditions Liana Levi, un superbe roman contant le retour aux sources d’une jeune femme parisienne dans l’Aveyron de sa grand-mère décédée. On y trouve certes la nostalgie, un parcours personnel brillamment décrit, mais aussi des réalités économiques paradoxales. Ce n’est pas un polar, mais ce n’est pas si blanc que ça…

Chronique

Le coin des éditeurs : deux anniversaires au programme de notre invitée, Viviane Hamy, qui a fondé sa propre maison voilà 29 ans en janvier et lancé sa collection de romans policiers, Chemins Nocturnes, depuis 25 ans. De beaux romans, de grands auteurs, Fred Vargas, Maud Tabachnik, Dominique Sylvain, Éric Todenne et tant d’autres, sans oublier les collections plus littéraires avec des titres comme Hôtel Waldheim de François Vallejo ou Saltimbanques de François Pieretti.

La zik :

Garth Brooks : Ask Me How I Know

Boris Vian : La Java des Bombes Atomiques

George Strait : Milk Cow Blues

AC/DC : Highway to Hell

