Jérôme Durand, l’artiste qui réinvente la géographie avec des balises et des crabes

Un art relié à la géographie

Artiste plasticien sculpteur, Jérôme Durand a établit au fil des années un processus de travail lui permettant de développer sa propre cartographie, celle-ci est élaborée par la dissémination de ses oeuvres dans le monde. Ce rapport à la géographie souhaite nous interroger sur la notion du territoire et de son appropriation.

Le travail du métal

Son travail de sculpture se fait avec de l’acier ou du bronze qu’il travaille dans son atelier ou en fonderie avec des professionnels. Intéressé par le travail du feu et l’évolution de la matière avec le temps et les conditions auxquelles celle-ci est exposée, Jérôme Durand veille à proposer des installations qui n’auront pas d’impact sur l’environnement et qui s’adaptent au paysage.

Des balises et des crabes

Inspiré par le land art, Jérôme Durand intervient essentiellement en extérieur par l’installation de balises en bronze dans des lieux qui l’on marqué. Actuellement, 117 balises ont été réparties sur l’ensemble des continents, faisant chacune 31mm elles ont été introduites dans des blocs de pierres forés grâce à une carotteuse thermique. Parallèlement à ce travail, Jérôme Durand a mis en place un processus d’adoption de crabes lui permettant de créer une cartographie regroupant les lieux où un crabe adopté se trouve.

Jérôme Durand expose actuellement une partie de son travail au showroom de l’agence IN&A située sur le Plateau des Capucins à Brest. D’autres oeuvres sont également visibles un peu partout en Bretagne et sur son site internet : http://www.jeromedurand.com/