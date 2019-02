Brest-Grenoble : une victoire avec la manière

Objectif Dirinon #1, une émission qui a pour objectif de nous emmener jusqu’en juin prochain sur le tournoi international de Dirinon. Des jeunes de l’AS Dirinon et de Pencran, ainsi que des jeunes bénévoles de Radio Evasion, entre 14 et 17 ans, iront couvrir le tournoi en proposant des émissions en direct.

En attendant il faut bien apprendre à couvrir des compétitions sportives, et nos jeunes reporters ont plutôt bien commencé. Cette première émission s’intéressera à l’affiche de ligue 2 opposant Brest et Grenoble. Sur le papier Brest était favori, mais Grenoble avait la possibilité de proposer une opposition revancharde après un match aller où Brest avait remporté les 3 points au Stade des Alpes. Pour Brest, les matchs qui se profilent, sont forcément tous à enjeux, la montée en ligue 1 n’est plus un doux rêve. D’autant, que dans le même temps, les prétendants à la montée ont également passé cette étape sans embûche. Retour sur ce match et réaction d’après-match avec Yoann Court, Anthony Weber, Gautier Larsonneur, Quentin Bernard et Bruno Grougi.

Côté invité et découverte, nous irons à la rencontre de Sébastien Riou. Il est kick-boxeur et lorsqu’il part en compétition, c’est toujours avec une idée derrière la tête. Découverte d’un sportif au grand coeur.