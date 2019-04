Le sabot et la plume dans les pas de Léonard de Vinci

Sciences et arts mêlés, comme à la Renaissance

L’association Le sabot et la plume est née en 2007 autour du voyage et de l’aventure de l’aéronautique, dans l’idée de retracer l’historique des déplacements, depuis le cheval en roulotte (4 km/heure) jusqu’à l’aviation. Clémence de Villecourt s’est beaucoup déplacée dans le Finistère et en Bretagne, parfois plus loin (à l’île Maurice). Dans sa roulotte, elle est allée à la rencontre des écoliers invités à s’exprimer sur ces sujets scientifiques et historiques par les mots et les dessins. Sur des pages de lin (fabriquées par la papeterie d’art le Moulin de Kereon), ils devront cette fois s’intéresser à l’un des défis du XXIe siècle : rareté de l’eau, déchets plastiques, menaces sur les espèces animales ou gaspillage alimentaire. Mais leur inspirateur est de taille : Léonard de Vinci, dont on commémore cette année le 500 e anniversaire de la mort.

Concilier les progrès techniques et le respect du vivant

Même s’il incarne les sciences et techniques, Léonard de Vinci est aussi une figure adaptée aux thématiques de préservation de l’environnement. Ne serait-ce que parce qu’il était un grand observateur de la nature, qu’il dessinait à merveille.

L’odyssée de Clémence est aussi, mine de rien, l’occasion de réfléchir aux excès du progrès ; la roulotte propose une autre manière de vivre : lenteur, sobriété, espace réduit, sans écrans, alimentation à base de produits locaux, vie en extérieur, proximité avec la nature, marche à pied auprès du cheval. Un recul qui rend l’esprit plus libre (l’envol de l’esprit), selon Clémence pour qui les trois valeurs du progrès devraient être : la qualité, le beau et le bon. Léonard la contredirait-il ?

Une odyssée rythmée par l’humanisme et la curiosité de Léonard de Vinci

Architecte, savant, humaniste, artiste, Léonard est aussi l’archétype de l’homme complet de la Renaissance. L’odyssée lui rend hommage par un périple mené de fin avril à début juillet 2019 : traversée de la Toscane, passage par Grenoble, Clermont-Ferrand, Montluçon avant une remontée au Clos-Lucé à Amboise (où Léonard a terminé sa vie). La deuxième partie du voyage se fera en avion biplan jusqu’au Bourget (pour le salon) et enfin Strasbourg avant un retour au point de départ : Vinci en Italie.

Pour financer l’odyssée, Le sabot et la plume appréciera tous les soutiens, notamment un financement participatif sur la plateforme HelloAsso.

