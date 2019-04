La Presqu’ile race, un triathlon à Telgruc, avec la présence de Colin Arros ? Rdv le 9 juin !

On met le triathlon à l’honneur dans LEM en vous proposant un focus sur l’épreuve en cours de préparation sur la commune de Telgruc sur mer. Ca se passera le 9 juin. La compétition en question, qui regroupe 3 sports que sont la natation, le cyclisme et la course à pied, aura lieu sur la presqu’île. Grosse épreuve et super cadre, c’est le propos de cette nouvelle compétition. Nous serons avec Aurélien Batta, président de l’association Presqu’île Race, association en charge de l’événement. Nous serons aussi un peu plus tard avec Colin Arros, triathlète de l’extrême, sportif complètement atypique, capable de se mettre des défis fous (participer à une compétition de 400m lorsqu’on pratique des épreuves d’endurance), mais c’est surtout un excellent triathlète, auteur de très belles performances sur des épreuves relevés (comme le triahtlon de l’Alpe D’Huez). On découvre ce sport aujourd’hui, un sport olympique si il était nécessaire de le rappeler, que l’on pourra découvrir au travers d’une belle compétition sur la Cresqu’île de Crozon.