Un programme pour aider les seniors à bien se nourrir, au Faou

L’équilibre alimentaire est nécessaire à tous les âges de la vie, mais les besoins alimentaires évoluent quand on vieillit. Contrairement à ce qu’on imagine souvent, on doit s’alimenter aussi largement à plus de 60 ans que plus jeune, car on dépense davantage d’énergie pour bouger. Il faut donc manger autant qu’avant…mais différemment. Le vieillissement peut nécessiter un apport supplémentaire de certains nutriments, comme le calcium.

Lutter contre les idées reçues sur l’alimentation et le vieillissement

La diététicienne de l’association, Marine Mihalevich sera là pour lever les idées reçues, et donner quelques conseils pratiques pour aider les participants à bien manger au quotidien. Les ateliers de cuisine et dégustation partagée permettront d’associer plaisir et santé.

Les inscriptions au programme (12 personnes maximum) se feront à l’occasion du café sénior du 26 avril 2019 (salle Yves Nouvel au Faou, entrée gratuite). Le programme se déroule sur 8 semaines en mai et juin 2019, sous forme d’ateliers et de discussions. Le montant de la participation est de 15 €.

Télécharger le programme détaillé “Bien vieillir-Cap retraite”

Contact : 02 98 43 99 17