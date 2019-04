Le salon Contes, légendes et fantasy au Cloître-Saint-Thégonnec le 5 mai 2019

Bien sûr, les légendes, qu’elles soient anciennes ou modernes (urbaines) véhiculent les superstitions et crédulités humaines… Mais en tant que récits, les contes qui s’approprient ces légendes remplissent une fonction sociale.

De l’utilité sociale des contes

Prenez les korrigans, par exemple. On retrouve ces petits êtres dans de très nombreuses cultures. Certes, ils sont plutôt malfaisants…mais leurs tours pendables s’abattent surtout sur des humains cupides, avares ou qui agissent contre le bien commun. En ce sens, les contes sont souvent subversifs et permettent de dire ce qui ne peut l’être directement. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les contes restent vivaces, en Bretagne et en centre Finistère en particulier. Les monts d’Arrée

Contes, légendes et fantasy, un salon dans les monts d’Arrée

Les monts d’Arrée sont terre de légendes : Ankou qui vient chercher les morts, lavandières de la nuit qui emportent ceux qui ont le malheur de les aider à tordre le linge, grand chien noir dans lequel s’incarne le diable après un exorcisme… La Bande de chiens noirs, c’est d’ailleurs le nom du collectif qui organise ce salon Contes, légendes et fantasy, dont la deuxième édition a lieu au Cloître-Saint-Thégonnec le dimanche 5 mai 2019, de 10 h à 18 h. On y rencontrera des auteurs et illustrateurs, de romans, nouvelles, poésie, bande-dessinée autour du conte, du légendaire et de la fantasy. Les thématiques seront surtout bretonnes mais pas seulement… Le salon proposera aussi des présentations de maquettes de personnages et décors fantasy, des tours de magie, des narrations orales de contes, etc.

Le salon se passe de toute subvention et l’entrée est gratuite !

La page Facebook du salon Contes, légendes et fantasy