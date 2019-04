Les sorties en Finistère du 26 au 28 avril 2019

Jardiner c’est naturel à Hanvec, le salon plaisir au féminin à Saint-Ségal, des voitures anciennes en escale à Pont-de-Buis, des films sur l’Europe, une ferme participative qui ouvre ses portes… voici quelques-unes des activités de ce dernier week-end d’avril 2019 en Finistère.

Concerts et spectacles

Vendredi 26 avril 2019

Mars Red Sky + Djiin + Howard à l’espace Léo Ferré de Brest

Samedi 27 avril 2019

Les Gentleman’s Dub Club au Run ar Puns de Châteaulin.

CharlElie Couture à l’Avel-Vor de Plougastel-Daoulas

Elmer Food Beat (pop rock) au Vauban à Brest

Michel Cloup Duo + Bruit Noir + Festin (rock indé) à la Carène à Brest

Synchrone invite : Lokier + Mila Dletrich + Soxy au Novomax à Quimper

Musique Cajun avec Bayou Seco au café associatif Les voyageurs de Lanvéoc

L’APE de Port-Launay organise un concert au foyer communal de Port-Launay pour fêter le départ d’un élève de l’école (Camille 3 ans) avec sa famille pour une virée d’un an à bord d’un bateau. Avec le groupe Bazar acoustique né de la formation Les P’tits Yeux, Docteur Yann et Mister Wild (duo guitare/chant rock folk blues qui revisite les classiques du rock), DJ Set pour finir la soirée.

Chorales Do ré mi Faou à la salle multifonctions du Faou

Orphéon, ensembles de guitares, à cordes, instrumental de chambres et de clarinettes à la chapelle Rocamadour de Camaret

Tagada Tsoin Tsoin organise son tremplin pour les groupes et artistes solo qui débutent ; cette année : Gaetan Dalla Vedova, Hoggyh, Yookoonkoon. Unusual blender

My Bones Cooking salle Ouessant à l’Hôpital-Camfrout dès 20h30

Vince Lahay (pop folk) au Spot à Spézet

Dimanche 28 avril 2019

L’ensemble du Kador (au profit de la SNSM) à l’église de Camaret

Projections de films et conférences

Rencontre avec la romancière Colette Vlérick vendredi 26 avril 2019 à 20 h 30 à la Maison du temps libre à Crozon.

L’Europe en courts : voyage à travers le meilleur du court métrage européen pour célébrer le Printemps de l’Europe en Bretagne, samedi 27 avril 2019 à 17h au cinéma L’Image de Plougastel.

Une occasion de voir le documentaire de l’association « Toi d’Europe » réalisé par Mathilde et Sophie Hériaud Et vous, quelle est votre Union Européenne de demain ? La projection sera suivie d’un débat avec les 2 réalisatrices samedi 27 avril 2019 à 19 h au bar « Le Mercure » devant la Plage des Sables blancs à Douarnenez-Tréboul.

Une journée dédiée au partage des savoir-faire pour jardiner en accueillant la biodiversité, à la Maison Cornec de Saint-Rivoal le 27 avril 2019 .Le matin : Quand et comment cultiver un potager ? Quelles espèces affectionnent et protègent nos cultures ? Comment valoriser les milieux naturels dans le jardin ? Une visite commentée et illustrée dans les jardins de l’écomusée où diverses ambiances et expérimentations vous seront expliquées.L’après-midi sera dédiée à la découverte de différentes constructions favorables à la biodiversité. Un atelier de fabrication vous permettra d’apprendre à les construire vous-même (nichoir ou hôtel à insectes).

“Jardiner c’est naturel” à Kerliver. Quatrième édition de cette journée destinée à aider les jardiniers amateurs à se passer de pesticides puisque la loi est en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Ce dimanche 28 avril de 10h à 18h, de nombreux stands, ateliers et conférences présenteront les techniques non violentes de jardinage au naturel : paillage, compostage, plantations et semis, rôle des animaux sauvages ou domestiques au jardin, etc.

Portes-ouvertes, salons et expositions

Dans le village de Kervel à Hanvec, Philippe élève depuis 20 ans, en agriculture biologique, des vaches Salers. Il prépare la transmission de son exploitation à Nicolas et Alexis en cours d’installation qui élèveront des vaches Pie-Noir (en bio également) et transformeront le lait à la ferme en fromages, yaourts, crème… et s’y ajoute aussi Clémence, boulangère. Une campagne de financement participatif été lancée pour aider à l’achat des vaches de leur troupeau. Et l’équipe de la ferme de Kervel vous ouvre ses portes samedi à 14h à la ferme (lieu-dit Kervel à Hanvec).

L’art du week-end, ce sont 50 événements d’art contemporain en Bretagne les 26,27 et 28 avril 2019. Passerelle centre d’art contemporain de Brest vous propose un focus sur les Chantiers résidence en partenariat avec Documents d’Artistes Bretagne

• Visite de l’atelier de Maxence Chevreau (14:00-18:30)

• Finissage de l’exposition “Karmamousse” d’Alisson Schmitt avec une performance de duo de Charme (15:00 & 17:00)

Retrouvez toute la programmation ici

Dans le cadre de la Journée nationale des véhicules d’époque (JNVE), les voitures anciennes font escale à Pont-de-Buis le dimanche 28 avril 2019. Organisée par l’association VALCT (Véhicules Anciens du Léon, de Cornouaille et du Trégor), l’escapade prévoit un arrêt à l’Espace François Mitterrand de 13h30 à 16h permettant aux amateurs locaux d’admirer les bolides.

Le célèbre salon de Saint-Ségal “Plaisir au féminin” revient le 28 avril 2019. Rendez-vous de la mode, de la lingerie et des accessoires pour femmes, mais aussi des parfums, soins du corps, conseils beauté, accessoires de cuisine avec démonstrations culinaires. Défilés de prêt à porter et lingerie à 11h et 15 h, présence de Miss jeunesse, à la salle ar Galon. Entrée gratuite, tombola, restauration sur place

Autres animations en Finistère

Journée cirque en musique le 28 avril 2019 à la salle Ty skol de Crozon.

« Vivre et habiter en Armorique, quel bonheur ! ?” c’est le titre de cette consultation citoyenne proposée pendant un an par le Parc naturel régional d’Armorique au rythme d’une rencontre par mois dans un lieu convivial (musée, café, etc.). Prochain rendez-vous samedi 27 avril 2019 à 18h au café librairie l’Autre Rive à Berrien.