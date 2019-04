Chèque énergie, carte bancaire : rappels de la CLCV

Chèque énergie pour faire baisser les tarifs de consommation des ménages modestes

Ce chèque énergie remplace les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité. D’une valeur de 50 à 280 € par an environ, il permet aux foyers les plus modestes de régler une partie de leur facture énergétique, voire une installation de chauffage. Il concerne toutes les formes d’énergie : gaz, électricité, mais aussi fioul, bouteille de butane, bois…

Pas de démarche pour l’obtenir, on le reçoit automatiquement quand on est dans la tranche de revenus concernée. En revanche, pour l’utiliser il faut l’envoyer à son fournisseur (tous l’acceptent). Et si on a plusieurs fournisseurs, il faut faire parvenir à ses autres fournisseurs l’attestation qui est liée au chèque-énergie et qui permet notamment d’éviter des coupures intempestives en cas de retard de paiement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du chèque-énergie

La carte bancaire : choix, coût, risques

Difficile de se passer de carte bancaire aujourd’hui même si de nouveaux modes de paiement dématérialisé voient le jour (par l’intermédiaire d’applications smartphone notamment). Le tout est cependant de choisir une carte bancaire bien adaptée à ses besoins : carte limitée aux retraits d’argent au guichet, carte de paiement simple, à débit immédiat ou différé, assortie ou non d’autres services comme les assurances notamment. Les coûts des cartes bancaires varient beaucoup selon les services proposés voire selon les établissements.

Si vous constatez un débit carte anormal sur votre compte, signalez-le à votre banque. Elle est dans l’obligation de rembourser et si votre code de carte bancaire n’a pas été utilisé (en cas de simple piratage du numéro et du cryptogramme visuel), vous n’avez pas à prouver votre bonne foi. D’une façon générale, ne transmettez jamais vos identifiants et codes bancaires par mail, téléphone ou SMS, même si la demande semble provenir d’un organisme officiel.

Enfin, pour régler des achats, optez pour les prélèvements sur votre compte, de préférence aux prélèvements sur carte bancaire ; ces derniers ne peuvent être annulés quand ils ont été conclus, alors qu’un prélèvement sur compte peut être suspendu à tout moment.

Retrouvez les conseils de la CLCV dans ses antennes et ses permanences en Finistère