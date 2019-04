L’association Artiz’ans reconstitue la rue des années 1940-60 à la Ribine à Saint-Ségal

Artisanat d’art et reconstitution historique

L’association Artiz’ans regroupe des artisans d’art ; certains d’entre eux s’adonnent à la reconstitution historique de la vie civile du milieu du XXe siècle, des années 1930 aux années 1960. L’artisanat et les métiers de cette époque sont bien sûr privilégiés, et la vie civile plus généralement. Jusqu’à présent, les reconstitutions étaient nomades et réalisées à l’occasion d’événements, dans le Finistère ou ailleurs.

A la Ribine, plongée dans le passé, exposition-vente et fêtes

Le 4 mai 2019, l’association inaugure La Ribine un nouveau lieu permanent qui associe histoire et artisanat d’art. Il s’agit d’une rue pavée, avec une porte de grange et une pompe à eau à l’ancienne, sans oublier les enseignes des échoppes : un bistrot, une boutique avec épicerie et la poste ! S’y ajoute une salle à manger vintage… Le tout est largement composé d’objets d’époque ; c’est l’avantage de s’intéresser à une période relativement récente. La Ribine accueillera régulièrement le public pour des événements et elle permettra aux artisans de valoriser et de vendre leurs productions.

15 rue du Menez Bos à Saint-Segal

Inauguration le 4 mai 2019 de 14 h à 18 h