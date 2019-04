Métiers du végétal : la filière recrute, le bac pro du lycée de l’Aulne innove

Une bac professionnel productions horticoles qui innove à Châteaulin

Pour assurer un minimum d’élèves et maintenir le fonctionnement de son bac pro productions horticoles, le lycée agricole de l’Aulne à Châteaulin et son partenaire le CFA-CFPA de Kerliver à Hanvec ont décidé de mixer les publics : à la rentrée 2019, les scolaires et les apprentis suivront les mêmes cours de base ; ceux qui travaillent en entreprise pourront ainsi partager leur expérience avec les élèves non apprentis. Les élèves auront la possibilité de changer de statut en cours de cursus.

Julie Fièvre, directrice adjointe et Céline Even, enseignante