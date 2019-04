Cuisine du monde, un restaurant coopératif brestois

Une cuisine métissée

Installé au centre social Horizons, dans le quartier de Pontanézen, le restaurant Cuisine du monde est géré par neuf personnes. Il propose chaque jour un menu varié et composé de plats traditionnels de divers pays qui font écho aux diverses nationalités représentées par les neuf personnes de l’équipe.

Une voie vers la professionnalisation

Le restaurant coopératif est l’occasion pour elles de connaître le fonctionnement d’un restaurant et de pouvoir se professionnaliser par la suite. Parfois confrontée à certaines difficultés, l’équipe est accompagnée par l’association Adess et la coopérative d’activités et d’emploi Chrysalide qui leur dispense des ateliers de comptabilité, d’hygiène et de sécurité.

Une expérience jusqu’à juin

La cuisine, le service et l’accueil sont tenus par l’équipe du restaurant, ce qui leur permet d’expérimenter les différents postes et d’apprendre à gérer le fonctionnement d’un restaurant. Cuisine du monde est ouvert le midi du lundi au jeudi jusqu’à fin juin. Les menus sont publiés chaque jour sur la page Facebook du restaurant.