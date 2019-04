En Bretagne, des défilés de mode pour toutes les morphologies avec Les élégantes courbes

Elisa Tual a retrouvé confiance en elle et estime de son corps quand elle a participé à des défilés de mode, tout en constatant qu’elle était la seule mannequin à afficher des rondeurs. Elle a donc créé l’association Les élégantes courbes qui a pour vocation d’organiser des défilés de mode ouverts à toutes les physionomies et les tailles, dans toute la Bretagne.

Diversité des corps et des créations vestimentaires

Qu’on soit rond(e) ou maigre, grand(e) ou petit(e), femme ou homme on peut présenter des vêtements ou de la lingerie dans ces défilés, organisés à l’occasion de divers événements. Les créatrices et créateurs de vêtements sont invités à adapter leurs modèles et leur présentation publique à la réalité des corps : la diversité des corpulences et des tailles. L’association recherche toujours des partenaires en création ou en vente qui s’accordent avec ce principe pour les prochains défilés.

Rendez-vous au salon de la fête des mères le 4 mai 2019 de 10 h à 18 h à la Maison pour tous de Collorec ; défilés à 11 h 30 et 15 h 30.