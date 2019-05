Des idées de sorties en famille dans le Finistère en mai 2019 avec Récréatiloups

Ty circus , aire de jeux couverte à Quimper Adrenature , un vaste parc aventure à Melgven Légumes project ou la ferme d’interprétation des légumes, à Saint-Pol-de-Léon

Une séance de ciné-poussette au cinéma Les Studios de Brest pour permettre aux parents de voir un film en compagnie de leurs tout-petits le 17 mai 2019

Et aussi : les Fanfares en fête à Guipavas le 5 mai 2019, un stage de chants et arts de la scène pour adultes et adolescents les 4 et 5 mai 2019 à Landerneau et les 18 et 19 mai 2019 un week-end de stuctures gonflables à Saint-Thonan.