Ce Vendredi 26 avril au Bistrot et en direct Jean Michel Brac est venu en voisin, de Brignogan, nous présenter,accompagné de sa guitare, ses deux derniers albums: les p’tits bleus et En passant par la Bretagne-Ouessant et autres dérives.

Trois chansons en “Direct-Direct” et une petite heure d’amitié causante…