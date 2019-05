Le Parc naturel marin d’Iroise et ses nombreuses missions

En France, c’est l’Etat qui a seul la compétence pour gérer le milieu marin. La création des parcs marins, en particulier celui d’Iroise en 2007, a donc permis d’associer d’autres acteurs à la protection de l’environnement maritime, en conciliation avec le développement local.

Le plus ancien parc marin de France

Il existe 9 parcs marins en France et le PNMI (Parc naturel marin d’Iroise) est le plus ancien. Son personnel dépend de l‘Agence française pour la biodiversité (agence d’Etat) mais le Parc est doté d’un conseil de gestion dans lequel les élus locaux, les associations comme Eau et rivières de Bretagne, les représentants des pêcheurs et professionnels de la mer, les représentants de l’Etat peuvent décider ensemble des actions à mener. Ils s’appuient sur les études et l’expertise technique de l’Agence autour de la santé des espèces animales et végétales, de la qualité des eaux, de l’état des ressources de pêche, et plus généralement de l’impact des activités humaines sur les milieux.

Approche globale de l’environnement marin

L’intérêt d’un parc marin, c’est justement cette approche globale, de tout l’écosystème marin mais au-delà, de ses liens avec les activités terrestres. Les interactions avec les autres structures liées à l’environnement local sont d’ailleurs constantes.

Le champ des interventions du PNMI est vaste et les sujets abordés sont très variés : peinture antifouling des coques de bateaux, gestion des macro-déchets et de la pollution au plastique (qu’on retrouve jusque dans les branchies des crustacés), récolte des algues sous-marines, cohabitation entre tourisme et espèces animales fragiles (Grand Gravelot), etc. La dimension culturelle est également prise en compte, en particulier les phares, les épaves et le patrimoine des côtes et des îles.

Charte des bonnes pratiques et sensibilisation au milieu marin

Le PNMI fait aussi beaucoup de prévention en s’appuyant sur différents outils comme la charte des bonnes pratiques des usagers du Parc ou les actions éducatives. De très nombreux ateliers sont proposés aux écoles du Finistère avec une approche sensorielle du milieu marin (sons, couleurs, etc.). Le Parc organise aussi des expositions grand public, des événements et des conférences accessibles à tous. Il participe aussi à la conception de la future Maison de la réserve de biosphère Unesco qui ouvrira en septembre 2019 à Molène.

