L’écomusée des Monts d’Arrée met à l’honneur les habitants de son territoire

La présence des habitants sur le territoire

Dans le cadre de la mise en valeur du territoire des Monts d’Arrée, l’écomusée propose dans chacun de ces sites, une exposition qui présente, à sa manière, les habitants du territoire et leur présence sur celui-ci. En parallèle de l’exposition permanente, les moulins de Kerouat accueilleront, à partir du 6 juillet 2019, Conversations au coin des champs. Travail sonore et photographique, produit par un collectif composé d’ethnologues, de photographe et de compositeur, il vous amènera à la rencontre des agriculteurs des Monts d’Arrée. Quant à elle, l’exposition du projet D’ailleurs d’ici créée par Éric Le Vergé, alias Yuri Cardinal, présente les portraits des habitants que l’artiste a rencontré lors de sa résidence. Elle prendra place au sein de la maison Cornec à partir du 16 mai 2019.

Des échanges avec les habitants des Monts d’Arrée

Pour l’écomusée des Monts d’Arrée, il est important d’avoir un contact avec les habitants du territoire et de les faire participer aux actions qu’il propose. Ce contact permet aux habitants de transmettre, de part leurs expériences, les connaissances qu’ils ont des Monts d’Arrée à l’écomusée. Cette année, il compte mettre ce lien à profit pour son partenariat avec la cinémathèque de Bretagne. Une résidence documentaire va être mise en place pour partager les oeuvres filmées que possède la cinémathèque et les habitants des Monts d’Arrée mais également pour collecter des témoignages et contextualiser certains films.

Des animations pour le public

En lien avec les deux expositions temporaires, des animations autour du portrait et de l’identité seront mise en place cet été. Ayant un rôle dans la préservation du patrimoine culturel immatériel, l’écomusée des Monts d’Arrée propose pendant les vacances scolaires, plusieurs ateliers de savoir-faire, notamment culinaire avec la confection de beurre et de kouign amann. L’ensemble des ateliers proposés est a retrouver sur la page Facebook de celui-ci, ici.