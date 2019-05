Les sorties en Finistère du 3 au 5 mai 2019

Un week-end très fleuri en vue (de rhododendrons à Trévarez) … et aussi festivalier avec BZK à Crozon pour la musique et Contes, légendes et fantasy pour les arts et lettres au Cloître-Saint-Thégonnec, ou encore historique et artisanal avec l’inauguration de la Ribin à Saint-Ségal.

Concerts et spectacles

Le conte musical « Le Petit Prince », qui s’inspire du célèbre conte de Saint-Exupéry mis en scène et interprété par l’Ensemble instrumental des professeurs de l’école municipale de musique de Châteaulin. Vendredi 3 mai 2019 à 20 h 30 et dimanche 5 mai 2019 à 17 h à la salle des fêtes de Châteaulin. Entrée libre et gratuite

Les 3 et 4 mai 2019, c’est le festival BZK à Ty Skol (Crozon) avec Busta Selecta, Black Turkeys, La station et Arion Rufus le vendredi et une spéciale Serge Gainsbourg le samedi avec Eugène, Serge 80, Betelserge et Miaou Miaou.

Vendredi 3 mai 2019

Puts Marie (rock indé) + Skopitone Sisko (pop rock) au Novomax à Quimper

Astropolis & Red Bull Music présentent : une nuit avec David Vunk, Succhiamo, Waving Hands au Vauban à Brest

Samedi 4 mai 2019

Steve Hill (l’homme-orchestre) au Vauban à Brest

Tankus The Henge (rock) + Tarantula au Run ar Puns de Châteaulin

Label Charrues : Atoem (electro symphonique) + Di#se (rap) + Arhios à La Carène à Brest

Spake Aisy Dirty Folk (country bluegrass blues …) au Spot de Spézet

Quartet Yvonnick Penven & Ricky Ford (jazz hard bop) à l’auberge du Menez à Saint-Rivoal

Dimanche 5 mai 2019

Astropolis & Red Bull Music présentent : un après-midi avec Superpitcher, Mézigue, Arabica & Boboss Sound System au Centre d’art contemporain Passerelle à Brest

Fanfares en Fête au bourg de Guipavas

Autres fêtes et salons

Le 3 mai 2019, c’est la veillée d’ouverture à la maison Cornec à Saint-Rivoal. Au programme : café, chants, jeux à partir de 18h

La Ribine est une rue qui remonte le temps au 15 rue du Menez Bos à Saint-Segal. L‘inauguration est ouverte à tou.te.s le 4 mai 2019 de 14 h à 18 h. Ce sera le lieu permanent, festif et historique de l’association ArtiZ’ans qui reconstitue les années 1930 à 1960. Un décor de rue, un intérieur de maison, un bistrot et des échoppes permettront d’accueillir le public pour des événements ou des expositions-ventes d’artisanat d’art.

C’est la fête médiévale de Locronan samedi 4 mai 2019. La Petite cité de caractère tente l’aventure du Moyen Age pour la première fois avec : marché d’artisans et camps médiévaux., repas médiéval. Avec la participation des compagnies La Volte Gaillarde, la Chalemie, Marc’heg Ar Roc’h et …d’un dragon cracheur de feu. Entrée gratuite.

Les 4 et 5 mai 2019, Trévarez en rhododendrons fête la floraison d’une collection de 600 variétés de rhododendrons ! Au programme, balades, ateliers, conseils, animations dédiées aux familles, vente de plantes et d’accessoires de jardin, ponctuations musicales …au domaine de Trévarez à Saint-Goazec.

Les amateurs de fleurs pourront aussi profiter des portes-ouvertes de l’Esat de Briec les 4 et 5 mai 2019, de 10 h à 18 h. Dans les serres en accès libre, plus de 30 000 plantes seront proposées : fleurs à massif, annuelles, vivaces, légumes et aromatiques…..Et à la vente, s’ajouteront des animations : baptêmes poneys, salon de peinture, musique avec le Bagadig de Briec et la chorale Scoubidou le samedi et le groupe Toss-Toss le dimanche.

La deuxième édition du salon Contes, légendes et fantasy a lieu le dimanche 5 mai 2019 au Cloître-Saint-Thégonnec avec des auteurs mais aussi des maquettistes, de la magie, des illustrateurs, des conteurs … entrée gratuite.

Sports et activités de plein air

L’association Ty Lien à Châteaulin organise un rallye autour de ses frigos biblio le 4 mai 2019. Les frigos biblio vont servir à un échange de livres, et les boites à dons vont être destinées à l’échange de divers objets. (Vêtements, électroménager, outils divers…). L’essentiel du parcours se fait à pied avec une étape “canoë” et une étape “botanique”. Ce n’est pas une course de vitesse. Un goûter offert par l’association clôturera cette manifestation, ainsi qu’une remise de lots. Départ au local de l’association, place du champ de foire, à Châteaulin, à partir de 13 h 30 (dernier délai 14 h 30).

Championnat départemental de Gouren, lutte traditionnelle bretonne, dimanche 5 mai 2019 à 11h Salle multifonction de Le Faou.

La rando presqu’île propose 4 circuits de 8, 12, 17 et 25 km depuis Telgruc-sur-Mer par l’Ulamir le 5 mai 2019. .

Conférences et projections

Le 4 mai 2019 au café librairie Passage à Brasparts à 10 h30 atelier découverte sur la “théorie des signatures // l’art de ressentir la plante via ses 4 sens” avec Katell Gut.

Un moment de rencontre et de partage autour des troubles dys (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie) entre familles et bénévoles des associations : café dys à Logonna-Quimerc’h le samedi 4 mai 2019 de 15h à 17h.