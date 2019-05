Quimper : La rue est vers l’art, une 12ème édition à découvrir du 5 au 8 juin

C’est le cas depuis quelques années, la MPT de Penhars organise le festival “la rue est vers l’art” (REVA pour les intimes) du 5 au j8 juin 2019 ! Une grande fête de quatre jours, portée par la MPT, ses habitants et ses usagers. La ligne conductrice de ce festival est toute simple : un savant mélange de pratiques amateurs et professionnelles, dans un esprit de partage, de convivialité et d’ouverture. Le quartier de Penhars accueille ce festival du 5 au 8 juin prochain. David Mathie, coordinateur de ce festival nous présente la prochaine édition.