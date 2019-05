Panorama des radios associatives de Bretagne en 2019

Des radios qui créent de l’emploi

Les radios associatives de Bretagne sont d’abord des employeurs ! Certes, ce sont des structures économiques de taille modeste mais elles comptent en moyenne 3 salariés par radio (entre 2,7 ETP et 3,3) pour un chiffre d’affaire annuel de 121 000 € en 2017. Les postes salariés concernent essentiellement l’animation et le journalisme (37%), l’administration (19%) et la pédagogie (18%).

Généralistes de proximité dans leur majorité, la plupart (31 sur 34) sont soutenues par le FSER (Fonds de soutien à l’expression radiophonique) qui dépend du ministère de la culture et de la communication. Mais la plupart ont aussi diversifié leurs activités ces dernières années et la part des ateliers et autres prestations augmente peu à peu.

La dimension associative toujours très forte

Les bénévoles apparaissent comme de véritables moteurs des radios associatives bretonnes qui totalisent 1 603 adhérents pour une moyenne de 47 bénévoles par radio ; une participation stable de 2014 à 2017 mais contrastée selon les territoires (le renouvellement est plus difficile en zone rurale).

Les cotisations et dons constituent 17 % des ressources des radios A.

Les bénévoles s’impliquent dans la gouvernance comme dans la réalisation des programmes. On note une sous-représentation des femmes dans les Conseils d’Administration de 23 radios (un tiers des représentant-e-s bénévoles au sein des CA).

