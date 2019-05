Les sorties en Finistère du 10 au 12 mai 2019

Une plongée dans l’histoire à Landévennec, un parcours du coeur à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, des randonnées à l’Hôpital-Camfrout, des courts métrages européens à Saint-Rivoal … pour ce week-end de la mi-mai 2019 en Finistère.

Concerts et spectacles

10 mai 2019

F(h)ommes, spectacle de danse de la compagnie Moral soul, troisième volet d’un triptyque sur les relations entre femmes et hommes, à l’Arthémuse de Briec à 20h30.

Dañsomp ! Lafayette + Le Gall-Carré / Moal + A-Dailh + J-C Guichen au Vauban à Brest

Christophe au théâtre de Cornouaille à Quimper

Electric Bazar & Cie + The Walking Disaster (rock) à l’auberge du Menez à Saint-Rivoal

Mathilde Renault (pop folk, piano voix) à l’espace Léo Ferré à Brest

11 mai 2019

Concert varié : concerto pour trompette d’Arutunian, ouverture de Carmen de Bizet, Bacchanale de Saint-Saëns, et autres surprises à l’église de Crozon

Stonebirds (rock) + Mantra + Sîn à l’espace Léo Ferré à Brest

Downtone #5 : Stand High Patrol + Biga*Ranx & Atili + Atemi + Bloody L (dubadub & more) + Alban Rootsy à La Carène à Brest

Krismenn (rap chanson electro …) au Spot à Spézet

Orchestre Live Fever (revivez les plus grands tubes disco !) au Vauban à Brest

Animations spéciales

Le 11 mai 2019, balade contée nocturne à 20h30 depuis le café librairie l’Autre rive à Berrien

Les rendez-vous de l’histoire du musée de l’ancienne abbaye de Landévennec les 11 et 12 mai 2019 : reconstitutions historique avec la section ‘royaume breton’ de Letavia (IX-Xe siècles), le collectif Regnum Breton (Soudarded & Milites Pagenses) et les Vikings de la troupe Drekar.

Conférences et projections

Participez au projet paysan et citoyen de la ferme de Kervel : Philippe, Alexis, Nicolas et Clémence vous invitent à venir à venir prendre des informations sur le projet de transmission et d’acquisition collective et citoyenne de 40 hectares de terres agricoles à Hanvec. Réunion d’information à la Maison le Saint, à Commana, le vendredi 10 mai à 19h.

“L’ Union européenne pour les associations et les organisations locales”, soirée d’information et d’échanges avec Emmanuel Morucci, conférencier pour la commission européenne, président du Cercle “Europe, Citoyennetés et Identités” et président honoraire de la Maison de l’Europe de Brest, vendredi 10 mai 2019, 18h30, à la Mairie de l’Europe à Brest.

Pour célébrer le Printemps de l’Europe en Bretagne, l’association Côte Ouest, le Conseil départemental du Finistère et le réseau Cinéphare proposent une sélection des meilleurs courts métrages européens de l’année, L’Europe en Courts. vendredi 10 mai 2019 à 20h30 au Ciné-Club Au P’tit Seize, à Saint-Rivoal.

Jusqu’au 11 mai 2019, le Brest Surf Film Festival à Océanopolis vous présente des documentaires tournés sur les plus beaux spots de surf de la planète.

Conférence sur la route des épices à la maison du temps libre de Crozon à 17h le 11 mai 2019.

Ateliers et visites de découverte

Atelier “j’peux pas, j’ai jardin” tous les vendredis à l’écomusée des monts d’Arrée de 14h30 à 16h00.

Le 11 mai 2019 à 14h30, découvrez le moulin à vent de Luzéoc dominant la belle et grande plage de Trez-Bellec à Telgruc-sur-Mer, grâce aux bénévoles passionnés de l’association EOST. Entrée gratuite, libre participation. Renseignements : 06 08 68 96 55

Sport et plein air

Tournoi de baby-foot à l’espace François Mitterrand de Pont-de-Buis-les-Quimerc’h le 11 mai 2019. A partir de 15 ans, par équipe de 2. Inscriptions sur place, à 15h00, 10 € par équipe.

Le 12 mai 2019, le club Cœur et Santé organise le traditionnel Parcours du Cœur, au stade du Drénit dès 8h30 où chacun trouvera une activité adaptée à sa condition physique : marche, cyclo, jogging, VTT, dans une ambiance conviviale. Jusqu’à 13h00, vous y trouvez des informations sur la santé du cœur et la possibilité de prendre votre tension. Ouvert à tous. Participation au parcours : 3 €.

L’amicale laïque de L’Hôpital-Camfrout organise le 12 mai 2019 des randonnées à la découverte de la commune et de ses environs. C’est l’occasion de (re)découvrir les patrimoines naturels et culturels des bords de chemins, à son rythme, avec l’association et le Parc naturel régional d’Armorique.

Foires et salons

Tisséade le marché aux tissus de Quimper au parc des expositions de Penvillers samedi 11 mai 2019 de 9h à 17h avec tous textiles et cuirs, patrons, mercerie, ciseaux, ruban, et autres accessoires de décoration ou instruments de couture, représentants de magasin, grossiste, détaillant, commerçant, démonstrateur, …et Xavier l’affûteur (crantés, surjeteuse, tailleur, lingère, couturière, broderie). Entrée gratuite

Le salon du polar de Locronan

* Murder Party le samedi 11 mai 2019, à partir de 20 h 30 salle Ty Lokorn, un maître de cérémonie : Stéphane Jaffrézic ; dix suspects : Jean-Michel Arnaud et Elise, Pierre Engélibert,Yannick Gloaguen, Jean-Louis Kerguillec, Renaud Marhic, Elisabeth Mignon, Alex Nicol, Catherine Schubert et Rainer. Menez l’enquête et démasquez le ou la coupable !

* Dimanche 12 mai 2019, salle Ty Lokorn, de 10 h à 18 h, plus de 20 assassins seront présents et dédicaceront leurs romans.