Toute la programmation du festival du centre de la Terre ! A Crozon, du 17 au 19 mai

Prenez Rdv avec le festival du centre de la terre ! Ca se passe du 17 au 19 mai à la maison des minéraux à Crozon (Et plus précisément à Saint Hernot). Le festival revient pour sa 3ème édition. Le week-end du 18 et 19 mai s’annonce festif et on fera le tour de ce qui vous attend à la maison des minéraux avec Marie Thoraval, animatrice à la maison des minéraux.

Un seul objectif : décortiquer notre planète pour mieux la comprendre dans un esprit festif et convivial. Organisé dans le cadre de la Fête de la Bretagne, avec le soutien de la région Bretagne, cet événement a pour vocation de présenter la richesse du patrimoine géologique des environs et de mettre en avant les savoir-faire et les connaissances des nombreux intervenants. Un événement qui se veut fédérateur et créateur de lien entre les différents partenaires et associations et qui ne pourrait se faire sans le soutien inconditionnel de bénévoles très motivés dont l’équipe ne demande qu’à s’agrandir.