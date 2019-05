Faire son entrée en EHPAD, quand, comment, pourquoi?

Maison de retraite, quel est le signal?

Dans cette émission, je vous propose d’écouter les temoignages de résidents au sujet de leur arrivée à l’EHPAD Prat an aod du Faou. Qu’est ce qui a fait qu’un jour ils, elles ont décidé de quitter leur maison pour s’installer dans un établissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes? Dans quel contexte, pourquoi, comment ont ils/elles fait leur entrée à Prat an aod? Comment s’y sentent ils/elles?

Cette émission est possible grace au soutien de la Fondation de France, la Fondation des Petits frères des pauvres, La coordination des radios locales et associatives de Bretagne (CORLAB) et l’aide logistique de l’établissement d’hébergement pour personnes agées du Faou.