Les actions de l’agence Pôle emploi Douarnenez en mai-juin 2019

Dans le Finistère, la dernière enquête Besoins en main d’œuvre de Pôle emploi prévoit une hausse de 8,8 % des embauches soit plus de 3000 recrutements en vue. La moitié concerne des activités saisonnières dans le commerce, les services, le tourisme et l’industrie.

57 % des projets de recrutement ont cependant du mal à aboutir faute de candidats dans certains secteurs ou du fait de l’inadéquation entre les compétences attendues par les entreprises et celles des candidats. D’où l’importance des actions de formation proposées régulièrement par Pôle emploi.

Vers un métier en Bretagne

En septembre 2018, Pôle emploi a lancé l’opération #Versunmetier qui offre l’occasion de rencontrer en direct en agence les entreprises qui recrutent. En Bretagne, plus d’un millier d’événements (un par semaine) ont déjà eu lieu.

A l’échelle régionale, un site internet dédié permet de visualiser une cartographie qui géolocalise les événements et permet aux entreprises de participer à l’opération.

Pour présenter le marché du travail, un écran tactile est aussi accessible à l’agence de Douarnenez; en 3 clics et deux saisies, on peut visualiser tous les emplois disponibles près de chez soi.

Sur le terrain, le 14 mai 2019, salle du Conseil municipal du Faou, l’association ADMR (Aide à domicile en milieu rural) vient présenter ses besoins en main d’œuvre dans le Porzay et en presqu’île de Crozon et son recrutement via la plateforme des vocations ; inscription obligatoire au .98.33.81.70.

Les rendez-vous de Pôle emploi Douarnenez en juin 2019

Une formation d’opérateur sur carte électronique en préalable au recrutement par simulation de l’entreprise Novatech de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

Le 13 juin 2019 : l‘Anefa viendra présenter les métiers de l’agriculture qui recrutent à l’agence pôle emploi de Douarnenez à 9h