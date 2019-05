Aux Moyens du bord à Morlaix, on peut même emprunter des œuvres d’art contemporain

Un espace dédié à l’art contemporain, local de préférence

C’est en 2012 que cette association de diffusion de la culture et de l’art contemporain s’est installée dans l’ancienne manufacture. Elle y propose un espace d’expositions temporaires, mais également une artothèque. Moyennant un abonnement annuel de 15 euros et le versement d’une caution, on peut emprunter l’œuvre d’art contemporain de son choix, pour deux mois.

Des événements : salon du livre d’artiste et visites d’ateliers

Les Moyens du bord valorisent un réseau d’artistes dont certains proposent des portes-ouvertes de leurs ateliers ou des expositions à la Manufacture ou ailleurs. L’association organise également le salon de la petite édition d’artiste, Multiples, chaque année en novembre au Roudour, pôle culturel de Saint-Martin-des-Champs.