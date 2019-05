Fête du jardinage au naturel le 25 mai 2019 au Faou

Saisonnalité et rotation des cultures, fabrication de traitements naturels avec la Maison de la Bio 29

Vente de composteurs, haies de jardin : choix et entretien, renseignements sur les aides pour le broyage des déchets verts et pour les récupérateurs d’eau de pluie avec la Communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime