La botanique de proximité à Logonna-Daoulas avec Bretagne vivante

La collaboration entre les associations naturalistes et le Conservatoire botanique

Jean-François Glinec est éleveur laitier à Daoulas et, à ses heures de loisir, il est bénévole botaniste pour le Conservatoire botanique national de Brest (il est aussi bénévole de Bretagne vivante). Il a collecté ainsi quelques 2000 données sur les plantes qu’il a observées en centre Finistère. 500 bénévoles alimentent ainsi la base de données de l'”herbier breton” pour le Conservatoire botanique de Brest qui met à jour l’atlas du patrimoine végétal breton et qui travaille à sa conservation (comme son nom l’indique).

Etre botaniste, même amateur, ne s’improvise pas. Il faut apprendre à reconnaître et à nommer les plantes. Bretagne vivante anime des groupes locaux et propose des formations pour tous ceux qui le souhaitent.

La collaboration entre l’organisme scientifique qu’est le Conservatoire et une association comme Bretagne vivante est donc étroite.

La flore sauvage de Logonna-Daoulas

A la demande de la commune de Logonna-Daoulas, Jean-François Glinec a monté une exposition à partir de ses propres données d’observation locales sur la flore vasculaire (les plantes à fleur, pas les mousses ni les lichens) et de celles du Conservatoire. Sur ce territoire de péninsule, on trouve une mosaïque de milieux naturels : littoral, vasières, prairies sèches, zones boisées, haies de bocage… avec chacun ses particularités et sa flore spécifique. Jean-François Glinec en a recensé environ 500 espèces ! La flore est aussi installée en milieu plus urbain, le long des rues. Le tout est d’observer et de connaître ! L’exposition présente aussi les “indésirables” ou plantes dites adventices, qui ont pourtant elles aussi le droit d’exister et dont nous devons réapprendre à apprécier la beauté. Enfin, les “invasives” comme la Spartine américaine ou la Renouée du Japon sont également exposées ; leur prolifération concurrence les plantes endémiques qui se trouvent alors menacées.

Exposition La flore sauvage de Logonna-Daoulas, à partir du 1er juin 2019