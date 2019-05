Le festival Tsheep Tsheep Tsheep à la pointe de Dinan (Crozon) le 1er juin !

Le festival TSHEEP TSHEEP TSHEEP, c’est le 1er juin à la pointe de Dinan à Crozon ! Au programme : animation et concerts.Cette année, les Chattes Borgnes se déguisent en moutons !

Une très belle fête en prévision : vue magnifique de la pointe de Dinan, animations pour petits et grands, maquillage, jeux à la ferme, stands de sérigraphie, goûter et évidemment des concerts le soir. Et comme on est jamais déçu avec les Chattes Borgnes, la programmation envoie : Api Uiz, Avenir, Chafouin….