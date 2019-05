Les sorties en Finistère du 17 au 19 mai 2019

Fête de la Bretagne, Nuit des musées, et autres événements locaux comme la Trans-finistérienne…c’est peut-être l’un des week-ends les plus chargés en animations de l’année en Finistère.

Concerts et spectacles

Le festival SONIK revient pour la huitième fois à Quimper du 17 au 25 mai 2019 : tel un festin de dégustations sonores, avec 9 rendez-vous, 75 musiciens et chanteurs interprètes en scène, venus de France et de Belgique, pour vous faire découvrir l’univers de 30 compositeurs, sans oublier les actions culturelles.

Vendredi 17 mai 2019

Fanfare + Kan an dour (musique du monde) + La Cosecha del barrio loco (musique du monde) à la salle Abgrall de Botmeur

Montréal Maintenant #2 (plusieurs concerts surprises autour du port de Brest, Susanna Hood Danse, voix P-Y Martel viole de gambe, harmonicas F.B Briet contrebasse, C.Rocher clarinettes)

La Nuit Zébrée de Radio Nova à La Carène à Brest

Soirée Machin Machine #8 (soirée créative et expérimentale) au Mac Orlan à Brest

Rajab Suleiman & The Kithara (Zanzibar) salle du Cal à Huelgoat

Fat.Night : RA + RE (dancefloor) au Vauban à Brest

Samedi 18 mai 2019

Bal dansant : les musiciens de Mo’Jo + La Nuit du Trad (grand concert & fest-noz) à l’Astrolabe au Relecq-Kerhuon

L’école municipale de Musique de Châteaulin propose un moment musical avec toutes les disciplines chant, piano, violon, alto, guitare, flûte traversière, clarinette, trombone, trompette, saxophone et percussions sur des répertoires actuels (Jean-Jacques Goldman…) ou plus classiques (Donize…). Entrée libre et gratuite.

El Maout (electro buccal) + Invités à l’auberge du Menez de Saint-Rivoal

Electromaniac : Sylvain Rifflet / Art Sonic au Novomax à Quimper

Dimanche 19 mai 2019

Fanfare Simili-Cuivres (jazz rock disco pop) au pont habité de Landerneau

Fête de la Bretagne

C’est la fête de la Bretagne ce week-end, dans le Finistère, pas moins de 78 animations et événements sont prévus, notamment :

Le Festival du centre de la Terre à Crozon, à la Maison des minéraux, avec des animations, ateliers, spectacles, conférences, balades, visites guidées, jeux, et des émissions en direct proposées par Radio Evasion autour de la géologie.

Les fêtes de Quimerc’h : avec la Nuit interceltique le 17 mai 2019 à partir de 18h30, ( défilé, Banda Los, rassemblement de sonneurs, gavotte géante, présentation de la 1ère demoiselle d’honneur de la Reine de Cornouaille, animation de musique asturienne, concert du groupe de musique irlandaise Ah Surely, bœufs improvisés au bar Le chat noir tout au long de la soirée ! Samedi 18 mai 2019, une grande Journée familiale et conviviale avec jeux du monde, oncours de danses du Pays Rouzig, animations de rues bandas et fanfares, (Bretons et Asturiens joueront aussi ensemble), concerts de Blacky (reggae) et The Big Valleys (rock), bal à 23h00 avec Stéphane Quillien et ses musiciens (années 80 notamment), repas “Kig Ar Pont”.

Fête de la nature

Un événement qui a lieu partout en France en mai et qui se décline ce week-end à Plougastel-Daoulas avec des animations autour de la préservation de l’eau, les richesses du monde aquatique et du milieu maritime, des circuits découverte de la biodiversité, de la géologie les 18 et 19 mai 2019. D’autres rendez-vous seront proposés le week-end prochain.

A Guipavas, du 17 au 19 mai 2019, retrouvez les 24 heures de la biodiversité pour recenser les espèces de la commune et discuter avec une vingtaine de naturalistes, avec Bretagne vivante

Nuit des musées le samedi 18 mai 2019

L’écomusée des monts d’Arrée vous propose une veillée animée par une scène ouverte où chacun pourra partager son talent : conteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, ou simples bavards ! On pourra voir aussi des courts-métrages de la Cinémathèque de Bretagne dont le décor n’est autre que Saint-Rivoal ! Le tout agrémenté d’un stand crêpes pour les gourmands.19h30 / 22h – Maison Cornec -Gratuit.

A Quimper, le musée départemental Breton et le musée des beaux-Arts proposeront un programme commun :

Tableaux vivants. Trois témoins d’un autre temps se réveillent, À la Nuit des musées afin de converser. Ils viennent vous parler des œuvres auxquelles ils sont attachés, le temps d’un simple sablier..Gratuit

Enquête aux musées : le chamboule-tout magique ! La nuit dernière, le musée départemental breton et le musée des beaux-arts ont été tout chamboulés ! Des œuvres ont disparu, d’autres ont changé de place, des nouvelles sont apparues…. Mais que s’est-il passé ? Sauras-tu remettre de l’ordre dans les deux musées et découvrir le magicien qui a tout changé en un clin d’œil ? À partir de 7 ans Dépliant distribué à l’accueil des 2 musées.

Au hasard du chapeau ! L’équipe du musée vous tend un chapeau, à l’intérieur des noms d’objets ou de salles… à vous de piocher le thème de votre prochaine visite ! En 15 minutes, le médiateur relève le challenge de vous faire découvrir ce que vous avez tiré « au hasard du chapeau » … attention des intrus s’y sont peut-être faufilés.

Au centre d’interprétation archéologique Vorgium de Carhaix, un concert avec Les Agamenonz (surf rock) + Druids of The Gué Charrette (rock psyché)

Sports et balades nature

La « Trans-Finistérienne » est une cyclo-randonnée à allure libre ouverte à toutes et à tous qui traverse le Finistère en gravel, VTC, VTT, cyclo, tandem. Cette année le départ se fait de Châteaulin, direction la véloroute-voie verte V6 du Canal de Nantes à Brest de Châteaulin à Port-de-Carhaix, et la véloroute-voie verte V7 de Carhaix à Concarneau. 5 distances sont proposées : 148 km, 95 km, 67 km, 31 km et 18 km). Le retour des cyclistes se fera en car et le retour des vélos en camion. www.la-transfinisterienne.fr

Projections et conférences

De la Serbie à la Suède en passant par la Hongrie, un voyage cinématographique qui dresse un portrait en mosaïque de L’Europe en Courts samedi 18 mai 2019 à 17h15 au Cinéma Le Grand Bleu à Carhaix.

Autres animations en centre Finistère

Nettoyage collectif des rues de Châtaulin ce vendredi 17 mai à partir de 17 h sur le parvis de la mairie (Il est conseillé d’apporter des gants).

Soirée jeux vendredi 17 mai 2019 à 20 h à Run Ar Puñs avec Polysonnance et sa ludothèque.

Le domaine de Menez Meur à Hanvec propose une soirée de rencontre conviviale autour de la langue des signes française, ouverte à tous, sourds ou entendants, signants ou non, pour apprendre à écouter avec les yeux et à parler avec les mains. Les participants peuvent apporter une collation pour prolonger ce moment de convivialité, vendredi 17 mai 2019 de 19h à 22h (gratuit).

Soirée dansante années 80 le 18 mai 2019 à Saint-Ségal à 21 h