Emission-conférence au Festival du centre de la Terre : les variations du climat et ses impacts, les regards croisés d’un géologue, Florentin Paris et d’un historien, Yves Coativy

Emission-conférence : les variations du climat et ses impacts, le regard d’un géologue, Florentin Paris et le regard d’un historien, Yves Coativy

Le 18 et 19 mai, Radio Evasion était présent sur le festival du centre de la Terre à la maison des minéraux. Une troisième édition haute en couleur où les festivaliers étaient présents en nombre. Pour ce qui nous concerne, dans cette émission, nous ne serons pas au centre de la terre mais plutôt au dessus ! C’est bien le ciel qui nous intéressera pendant cet instant et nous connaîtrons peut-être mieux comment le climat nous joue des tours, à nous, petit homo sapiens que nous sommes et l’ensemble du vivant. Et pour parler de climat, il nous paraissait intéressant de croiser 2 regards : celui d’un géologue et celui d’un historien. Deux disciplines qui ont une vision d’ensemble sur la chronologie des événements, avec une grande différence ! Le géologue compte en milliards ou millions d’années et l’historien en millénaires, siècle, décennie ou années. Le regard sur le temps long sera celui de Florentin Paris, Directeur de recherche CNRS de l’Université de Rennes 1, et le regard de l’historien sera celui de Yves Coativy, professeur d’histoire à l’université de Bretagne Occidentale et spécialiste du Moyen Âge.